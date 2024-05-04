Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak! Antalya'da, 65 yaşındaki İzzettin Süğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül ile 66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 74 yaşındaki Ahmet Özdemirel ise yaralandı. Tutuklanan Süğüt'ün, iki elinde iki bıçakla görüntüsü kameraya yansıdı. Süğüt adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun" yanıtını verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 04.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:15 facebook

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