Alperen Şengün ile Jackie Chan bir araya geldi
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Dallas Mavericks karşısında aldığı galibiyetin ardından dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan ile yan yana geldi. Chan, Şengün'ü galibiyetten dolayı tebrik etti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, Dallas Mavericks karşısında alınan galibiyetin ardından dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan ile bir araya geldi.
Çin'in özel idari bölgelerinden Makao'da oynanan mücadeleyi tribünden takip eden 71 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, bitiş düdüğünün ardından parkeye inerek Alperen Şengün'ün yanına gitti.
24 yaşındaki milli basketbolcuyla fotoğraf çektiren Jackie Chan, Şengün'ün elini sıkarak galibiyetinden dolayı kendisini tebrik etti.
Alperen Şengün, maçtan görüntülerin yanı sıra Jackie Chan ile çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda bazı internet sitelerinde Jackie Chan'in hayatını kaybettiğine ilişkin asılsız haberler yayımlanmıştı.