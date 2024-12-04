Denizli'de olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Veli Say (74) ile tarla komşusu Necati Gönen (51) arasında, iddiaya göre, sulama suyu sırası yüzünden tartışma çıktı.

DHA'daki habere göre tartışma kavgaya dönüşürken, daha sonra Veli Say, evine gitti. Necati Gönen de ardından Say'ın evine gitti.

AV TÜFEĞİYLE GÖĞSÜNDEN VURDU

Burada yine yaşanan tartışma sonrası Say, evinin penceresinden Gönen'e av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gönen, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

JANDARMAYA TESLİM OLMADI

Olayın ardından Say, kendini evine kilitleyerek jandarma ekiplerine teslim olmadı. Kapıyı açmayan Say, evin içerisinde aynı tüfekle kendini göğsünden vurarak intihar etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Say'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Çameli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.