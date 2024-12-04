Tarla sulama kavgası! İki kişi can verdi!
Denizli'de, tarla sulama sırası nedeniyle tartıştığı komşusu 51 yaşındaki Necati Gönen'i av tüfeğiyle vurarak öldüren 74 yaşındaki Veli Say, kendini kilitlediği evinde aynı silahla canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor
Denizli'de olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Veli Say (74) ile tarla komşusu Necati Gönen (51) arasında, iddiaya göre, sulama suyu sırası yüzünden tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜÖldürülen Necati Gönen.
DHA'daki habere göre tartışma kavgaya dönüşürken, daha sonra Veli Say, evine gitti. Necati Gönen de ardından Say'ın evine gitti.
AV TÜFEĞİYLE GÖĞSÜNDEN VURDU
Burada yine yaşanan tartışma sonrası Say, evinin penceresinden Gönen'e av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden ağır yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gönen, sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
JANDARMAYA TESLİM OLMADI
Olayın ardından Say, kendini evine kilitleyerek jandarma ekiplerine teslim olmadı. Kapıyı açmayan Say, evin içerisinde aynı tüfekle kendini göğsünden vurarak intihar etti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Say'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Çameli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.