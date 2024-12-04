Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde konuştu.

Bakan Işıkhan asgari ücretin artışına ilişkin, "Herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli." dedi.