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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 20:05 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:11
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        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde konuştu.

        Bakan Işıkhan asgari ücretin artışına ilişkin, "Herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli." dedi.

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