2025'te herşey düzelmeyecek

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Gedik Menkul Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ oluyor. 2024'te borsadaki gelişmeleri yorumlayan Karadağ, 2025'ten beklentilerini dile getiriyor. 2024 Nisan ayından başlayıp zirveye çıkan ardından 8 bin 500 puana kadar gerileyen endeksin bu hareketlerini makro ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası'nın hareket tarzına dayanarak yorumlayan Karadağ, başta sigortacılık, telekomünikasyon, gıda perakendesi ve bankacılık olmak üzere 2024'te revaçtaki sektörlerin neden ilgi gördüğünü dile getirirken GYO başta olmak üzere beklenen faiz düşüşünden fayda sağlayacak sektörleri masaya yatırıyor.

REKLAM CAZİP SEKTÖRLER DEĞİŞECEK Mİ? Karadağ, 2024'te yüksek faiz döneminde yüksek faizden yaralanan sigortacılık ayrıca yüksek enflasyonun sürdüğü ortamda gıda perakendesi ardından sözleşmeleri yüksek fiyattan yenileyen telekomünikasyon ve bankacılığı değerlendirirken 2025'te beklenen faiz indirimi ile birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıklarında üretim ve satışların artabileceğine işaret ediyor. GYO'lardaki hareketlenmenin başta çimento, cam olmak üzere bir çok sektörü hareketleneceğini vurgulayan Karadağ, bu sektörlerde bulunan şirketlerin borsada öne çıkabileceğini anlatıyor.