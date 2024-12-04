2025'te herşey düzelmeyecek
Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Gedik Menkul Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ oluyor. 2024'te borsadaki gelişmeleri yorumlayan Karadağ, 2025'ten beklentilerini dile getiriyor. 2024 Nisan ayından başlayıp zirveye çıkan ardından 8 bin 500 puana kadar gerileyen endeksin bu hareketlerini makro ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası'nın hareket tarzına dayanarak yorumlayan Karadağ, başta sigortacılık, telekomünikasyon, gıda perakendesi ve bankacılık olmak üzere 2024'te revaçtaki sektörlerin neden ilgi gördüğünü dile getirirken GYO başta olmak üzere beklenen faiz düşüşünden fayda sağlayacak sektörleri masaya yatırıyor.
Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Gedik Menkul Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ oluyor. 2024'te borsadaki gelişmeleri yorumlayan Karadağ, 2025'ten beklentilerini dile getiriyor. 2024 Nisan ayından başlayıp zirveye çıkan ardından 8 bin 500 puana kadar gerileyen endeksin bu hareketlerini makro ekonomik gelişmeler ve Merkez Bankası'nın hareket tarzına dayanarak yorumlayan Karadağ, başta sigortacılık, telekomünikasyon, gıda perakendesi ve bankacılık olmak üzere 2024'te revaçtaki sektörlerin neden ilgi gördüğünü dile getirirken GYO başta olmak üzere beklenen faiz düşüşünden fayda sağlayacak sektörleri masaya yatırıyor.
CAZİP SEKTÖRLER DEĞİŞECEK Mİ?
Karadağ, 2024'te yüksek faiz döneminde yüksek faizden yaralanan sigortacılık ayrıca yüksek enflasyonun sürdüğü ortamda gıda perakendesi ardından sözleşmeleri yüksek fiyattan yenileyen telekomünikasyon ve bankacılığı değerlendirirken 2025'te beklenen faiz indirimi ile birlikte gayrimenkul yatırım ortaklıklarında üretim ve satışların artabileceğine işaret ediyor. GYO'lardaki hareketlenmenin başta çimento, cam olmak üzere bir çok sektörü hareketleneceğini vurgulayan Karadağ, bu sektörlerde bulunan şirketlerin borsada öne çıkabileceğini anlatıyor.
ABD VE ÇİN ETKİSİ
ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından vaatleri arasında olan gümrük duvarlarının yükseltilmesinin başta emtia ve enerji fiyatları olmak üzere global piyasalara etkisini ele alan Karadağ, ayrıca jeopolitik risklere de dikkat çekiyor.