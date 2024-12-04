Yasemin Kay Allen: İnsan vücudu kutlanmalı
Yasemin Kay Allen, elbisesine yönelik eleştirilerde bulunan bir takipçisine; "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir" diyerek cevap verdi
Oyuncu Yasemin Kay Allen, önceki gün katıldığı bir davette, derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Ünlü oyuncu, katıldığı davete ait anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun bu paylaşımlarına gelen bir yorum dikkat çekti.
"BEDENİNİZİ 'SATMAYA' ÇALIŞIYORSUNUZ"
Takipçi, Yasemin Kay Allen'ın tercih ettiği dekolteyi eleştirerek şu ifadeleri kullandı; "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin. Sana içtenlikle en iyisini diliyorum"