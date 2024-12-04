2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
Oxford, Cambridge ve Collins gibi ünlü sözlüklere göre 2024'in en çok konuşulan kelimeleri neler? Z kuşağı dışında hiç kimse için bir anlam ifade etmeyen bu kelimeler hangileri ve neden seçildiler?
Kendi gençliğinizi, evdeki ergeninizi, farklı nesillerin farklı şeylerden etkilendiklerini düşündüğünüzde, her kuşağın kendine özgü bir kelime dağarcığı olduğunu hissedersiniz. Konuştuğumuz dilin belirleyicisi artık sosyal medya ve Z kuşağı. Son bir senede her türlü deneyime karşılık gelen, Z kuşağının popüler hale getirdiği ve sosyal medyada kullanımı çok hızlı yayılan, tamamen yeni bir sözlük oluştu. Öyle bir sözlük ki Z kuşağı dışında kimseye bir anlam ifade etmiyor. Çünkü kelimeler tanıdık, ancak anlamları farklı. Hepsi, sosyal medyada daha farklı anlamlara gelen kelimelere dönüşmüşler. Ünlü sözlükler Yılın Kelimesi'ni seçerken oldukça zorlandı.
Cambridge sözlüğü Manifest kelimesini seçti
Sosyal medyada artan popülerliğinin ardından 'manifest' kelimesi Cambridge Sözlüğü tarafından Yılın Kelimesi seçildi. Manifest aslında yeni bir kelime değil. Sıfat olarak 'açık veya net görmek' anlamına gelirken, fiil olarak 'bir şeyi işaretler veya eylemler yoluyla açıkça göstermek' anlamına geliyor. Manifesto kelimesi de buradan gelir. Ancak sosyal medya çağındaki anlamı bundan biraz farklı; gerçekleşme olasılığını artıracağı inancıyla istediğiniz bir şeyi elde etmeyi hayal etmek anlamı var. Cambridge Dictionary web sitesinde 2024 yılında 130 bin kez aranmış. Muhtemelen anlamı hakkında kafası karışanlar tarafından.
Anlamı ne? Kişinin istediği şeyler hakkında pozitif düşünceleri olmasını ve bunları gerçekleştirmeye yönelik eylemlerde bulunmasını içeriyor. Bu eylem hayal etmek, hedefler belirlemek, meditasyon yapmak ya da olumlama yapmak gibi yöntemler olduğu gibi kendinize özgü yöntemler de geliştirebiliyormuşsunuz. Mesela 3-6-9 metoduna göre mesela dileğinizi sabah 3, öğlen 6, akşam da 9 kez tekrar etmeliymişsiniz. Hatta yazarsanız daha etkili olurmuş. ELbette bu anlattıklarımızın hiçbir bilimsel geçerliliği yok.
Cümle içinde şöyle kullanılıyor: Zamaninda “Avrupa’da yaşıyorum, bir evim, bir arabam var” diye yaptığım tüm manifestler tuttu.
Oxford Üniversitesi Yayınları Brain Rot kelimesini seçti
Brain Rot kelimesi Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından Yılın Kelimesi seçildi. Beyin çürümesi olarak Türkçeleştirilebilecek Brain Rot; 'bir kişinin zihinsel veya entelektüel faaliyetlerinin, özellikle, önemsiz, boş ve zorlayıcı olmayan içeriğin aşırı tüketiminin bir sonucu olarak görülen bozulması' olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 37 bin kişi tarafından oylanarak seçilen brainrot kelimesi sosyal medyanın gereksiz ve eğlence amaçlı kullanımını ifade ediyor. Oxford Sözlüğü‘ne göre sosyal medyada aşırı derecede kalitesiz içerikler tüketmenin yarattığı endişe 2024’te daha fazla önem kazandı.
Collins sözlüğü Brat kelimesini seçti
Bir mağarada yaşamıyorsanız, ki bu sizin için oldukça brat olurdu, 2024 Charli XCX albümü Brat'ten bahseden pek çok Z kuşağı duymuşsunuzdur. Charli XCX sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu terimin "dağınık, parti yapmayı seven ve bazen aptalca şeyler söyleyen, kendini iyi hisseden ama zaman zaman zorluklar yaşayan bir kızı" temsil ettiğini belirtti. "Yaramaz çocuk" gibi olumsuz çağrışımlara sahip olsa da, sosyal medya çağında "kendine güvenen, bağımsız ve hedonist bir yaşam tarzını" ifade ediyor. Collins yetkilileri, "brat" kelimesinin 2024'ün en çok konuşulan kelimelerinden biri olduğu için yılın kelimesi seçtiğini açıkladı.
Dictionary.com Demure kelimesini seçti
Dictionary.com'a göre yılın kelimesi 'çekingen, sessiz, ihtiyatlı, ağırbaşlı veya mütevazı' anlamına gelen Demure. TikToker Jools Lebron'un Ağustos 2024'te makyajını 'ağırbaşlı' olarak tanımlamasının ardından demure kelimesinin kullanımı hızla yayıldı. Demure kelimesi için yapılan aramalar 200 kat arttı. Kim Kardashian, Jennifer Lopez gibi önemli isimler, markalarını tanıtmak için popülerleşen bu kelimeyi kullandı. Dictionary.com, bu kelimenin sosyal medya aracılığıyla yeni bir kullanımın ortaya çıktığını, kelimenin son zamanlarda bir kişinin görünümü, iş yerinde veya kamusal alanlardaki davranış biçimiyle ilişkilendirildiğini vurguladı.