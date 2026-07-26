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        Haberler Gündem Politika TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek

        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek

        TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif görüşülecek. Teklifle, eğitim hakkına yeniden dönüş imkanı, akademik çalışmalarda usulsüzlük yapanlara yönelik yaptırımlar ve yükseköğretime ilişkin çeşitli düzenlemeler ele alınacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
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        TBMM'de bu hafta, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

        DHA'daki habere göre; TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklifle, teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime veya intörnlük eğitimine başlamamış veya tamamlamamış ya da başarısız değerlendirilmiş olanlara, uygulamalı ya da intörnlük eğitimlerini tamamlama imkanı tanınacak.

        EMEKSİZ ÇALIŞMALARA CEZA

        Kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak üretilmiş yayın ve çalışmalarını atama, yükselme, unvan ve derece kazanılmasında kullananların yanı sıra bu fiilleri başkaları adına yapanlara veya bu fiillere aracılık edenlere yönelik de meslekten çıkarma cezası uygulanacak.

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        Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi görürken belli sebepler dışında ilişiği kesilenlerden daha önce öğrenci affından faydalanmayanlar, başvuruda bulunması halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

        TEZLERLE İLGİLİ DÜZENLENME

        Türkiye'deki devlet yükseköğretim kurumları, Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke, akademik birim, program ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan diğer tesisleri kurabilecek.

        Kişisel emeği ve akademik birikimi dışında ücretli veya ücretsiz olarak kısmen yahut tamamen başkalarına yazdırdığı tez, makale, kitap veya yaptırdığı proje gibi çalışmalarla ön lisans, lisans veya lisansüstü diploma derecesi ya da akademik unvan alan kişiler üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak, bu yolla kazanılan akademik derece ve unvanlar geri alınacak.

        GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

        TBMM'de bu hafta, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren yasal düzenlemelere ilişkin temasların sürmesi beklenirken; salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

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