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        Haberler Dünyadan Katy Perry Beyaz Saray'a karşı açtı ağzını, yumdu gözünü

        Katy Perry Beyaz Saray'a karşı açtı ağzını, yumdu gözünü

        Pop yıldızı Katy Perry, Beyaz Saray'ın izinsiz bir şekilde müziğini kullanmasına öfkelenen son sanatçı oldu: Müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi

        Katy Perry, Donald Trump yönetiminin sosyal medya videolarında müziğini kullanmasına karşı çıkan son sanatçı oldu.

        Bu hafta, Beyaz Saray'ın resmi TikTok hesabı, ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarının bir montajını yayınlayarak, "İran uyarıldı" başlığını ekledi. Ancak belgelenen yıkımın Perry'nin 2010 tarihli pop şarkısı 'Firework' şarkısı eşliğinde verilmesi dikkat çekiciydi.

        "MÜZİĞİM SAVAŞI KUTLAMAK İÇİN KULLANILAMAZ"

        Şarkıcı, sosyal medyadan sert bir açıklama yayımlayarak Beyaz Saray'a tepki gösterdi. "Beyaz Saray'ın TikTok hesabında 'Firework' şarkısının askeri saldırıların video görüntülerine fon müziği olarak kullanıldığını görmek beni büyük dehşete düşürdü ve öfkelendirdi" diye başlayan Perry, "Bunu onaylamadım, bana sorulmadı ve kesinlikle hoş görmüyorum" diye devam etti.

        "Bu şarkıyı, en karanlık kişisel anlarından geçen insanlar için bir umut, iyileşme ve içsel güç marşı olması için yazdım" diyen sanatçı, "Öz saygı ve yücelme mesajının yıkım ve şiddetin müziği olarak bir silah haline getirilmesi, şarkımın savunduğu her şeyin tam bir ihlalidir. Müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil" isyanında bulundu.

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        PEK ÇOK SANATÇI TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ

        Böylece Perry, ABD hükümetininin şarkılarını siyasi tanıtım amacıyla kullanmasına karşı çıkan ünlüler listesine eklenen son isim oldu. Mart ayında Kesha, müziğinin TikTok'ta "şiddeti kışkırtmak ve savaş tehdidinde bulunmak" amacıyla kullanıldığını öğrenince çok öfkelenmişti.

        10 Şubat'ta, 'Blow' şarkısı, Beyaz Saray'ın yüklediği ve bir askeri geminin füze ile vurulduğunu gösteren bir videoda kullanılmıştı.

        Geçtiğimiz aralık ayında ise Sabrina Carpenter, Beyaz Saray'ı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) tarafından yapılan tutuklamaları kutlayan bir TikTok gönderisinde 'Juno' şarkısının kullanılması nedeniyle eleştirmişti. Carpenter, "Bu video şeytani ve iğrenç. İnsanlık dışı amaçlarınızdan faydalanmak için beni veya müziğimi asla kullanmayın" demişti.

        Trump, 2024 yılında seçim kampanyasında ünlü müzisyenlerin şarkılarını telif ödemeden kullanınca da tepkilerin odağında yer almıştı. Foo Fighters, Beyonce, 2008'de hayatını kaybeden Isaac Hayes'in ailesi, bu dönemde Trump yönetiminin uygulamasına karşı çıkmıştı.

        Geçtiğimiz mart ayında Beyaz Saray'ın İran'a yönelik saldırıların propaganda videolarında izinsiz olarak görüntü ve ses kullanmasına da sanatçılardan tepki gelmişti. Seslendirme sanatçısı Steve Downes ve oyuncu Ben Stiller, "Propaganda makinenizin bir parçası olmak istemiyoruz" çıkışı yapmıştı.

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        #Katy Perry
        #Donald Trump
        #beyaz saray
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