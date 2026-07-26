MAÇ BİTTİ!
Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer, HT Spor'un yayıncısı olduğu mücadelen 3-0 mağlup ayrıldı.
Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada H. Larsson, 38. dakikada J. Burkardt ve 57. dakikada C. Nwaiwu (kk) kaydetti.
Trabzonspor, Avusturya kampında daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak. Bordo-mavililerin bu mücadeleleri de, HT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.