MAÇ BİTTİ!

Sınırdaki mahalleler asfaltla tanıştı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta sınır hattındaki 7 mahalleyi kapsayan 8 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Yıllardır bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, modern ve güvenli yollara kavuşurken, mahalle sakinleri bölgenin 50 yılı aşkın sürenin ardından il... Daha Fazla Göster Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta sınır hattındaki 7 mahalleyi kapsayan 8 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Yıllardır bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, modern ve güvenli yollara kavuşurken, mahalle sakinleri bölgenin 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez sathi asfalt hizmeti aldığını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi. (İHA) Daha Az Göster