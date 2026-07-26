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        Trabzonspor: 0 - Eintracht Frankfurt: 3 | MAÇ SONUCU (Hazırlık maçı)

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu. Mücaedele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan tatsız prova!

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Schladming kasabasında sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya geldi.

        Bordo-mavililer, HT Spor'un yayıncısı olduğu mücadelen 3-0 mağlup ayrıldı.

        Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada H. Larsson, 38. dakikada J. Burkardt ve 57. dakikada C. Nwaiwu (kk) kaydetti.

        Trabzonspor, Avusturya kampında daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak. Bordo-mavililerin bu mücadeleleri de, HT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        MAÇ BİTTİ!

        Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrılıyor.

        FRANKFURT FARKI 3'E ÇIKARDI!

        E. Frankfurt, Nwaiwu'nun kendi kalesine attığı golle 3-0 öne geçti!

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Trabzonspor-E. Frankfurt mücadelesinde ikinci yarı oynanıyor.

        DEVRE ARASI

        Eintracht Frankfurt devreye Trabzonspor karşısında 2-0 önde giriyor!

        FRANKFURT FARKI 2'YE ÇIKARDI!

        E. Frankfurt, Burkardt'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti!

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        FRANKFURT 1-0 ÖNE GEÇTİ

        9' Hugo Larsson takımını 1-0 öne geçiren golü kaydediyor...

        MAÇ BAŞLADI

        1' Mücadelede ilk düdük çaldı!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Cenk, Mustafa, Melih, Salih, Malinovskyi, Metehan, Thierry, Umut Nayir.

        E. Frankfurt: Kaua Santos, Baum, Koch, Collins, Kosugi, Hojlund, Larsson, Doan, Ebnoutalib, Can Uzun, Burkardt.

        MAÇ ÖNCESİ SON BİLGİLER!

        Maç öncesi son gelişmeleri HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı.

        İLK RAKİP FRANKFURT

        Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün 16.30'da Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

        Genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele, bordo-mavililerin yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavı olacak.

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        2 HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNANACAK

        Trabzonspor, Avusturya kampında daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak. Bordo-mavililerin bu mücadeleleri de, HT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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