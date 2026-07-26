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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Brezilya: 1 | MAÇ SONUCU - Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde şampiyon!

        Türkiye: 3 - Brezilya: 1 | MAÇ SONUCU - Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde şampiyon!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final maçında dünya 2 numarası Brezilya'yı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları, 2023'ün ardından bu turnuvada 2. kez altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

        Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, finalde dünya ikincisi Brezilya ile karşılaştı.

        Brezilya karşısında 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu.

        ZİRVE YİNE TÜRKİYE'NİN

        Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

        VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

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        Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.

        SANTARELLI'DEN BİR KUPA DAHA

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde yükselişini sürdürüyor.

        2023 yılında göreve başlayan İtalyan başantrenör, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı.

        2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, yine 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu elde etti.

        2025 Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.

        BREZİLYA'DAN RÖVANŞ ALINDI

        Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı.

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        Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi.

        Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.

        BREZİLYA YİNE KAYBETTİ

        Brezilya, VNL'nin 8 yıllık tarihinde beşinci kez mücadele ettiği finalden de mağlubiyetle ayrıldı.

        2018, 2019 ve 2021'de ABD'ye, 2025'te İtalya'ya finalde kaybeden Brezilya, 2026'da ise Türkiye'ye mağlup oldu.

        EN SKORER VARGAS

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en skorer oyuncusu oldu. Vargas'ı 19 sayıyla milli smaçör Hande Baladın takip etti.

        Salon: East Asian Games Dome

        Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Vladimir Simonovic (İsviçre)

        Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack Kısal, Elif Şahin, İlkin Aydın (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)

        Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Helena, Natinha)

        Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-21

        Süre: 126 dakika

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