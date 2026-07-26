Mersin’de deniz giren 6 kişiden 3’ü boğuldu, 1 çocuk kayıp

Acı olay, saat 18.00 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye gelen 6 kişi serinlemek için suya girdi. Kuvvetli dalga nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlanan 2 kişi, durumu fark eden çevredekiler tarafından çıkartılırken 1’i çocuk 4 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU, 1 ÇOCUK KAYIP

Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp bir çocuğun bulunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.