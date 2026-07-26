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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Formula 1'de foto muhabiri oldu!

        Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Formula 1'de foto muhabiri oldu!

        Formula 1 Macaristan Grand Prix'si sıra dışı bir olaya sahne oldu. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Macaristan GP'nin resmi fotoğrafçılarından biri olarak padokta görev yaptı. 64 yaşındaki Pavel, haziran ayında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nı da fotoğrafçı olarak takip etmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        Macaristan'da nefes kesen yarışın yanı sıra sporseverlerin görmeye pek alışık olmadığı bir olay da yaşandı. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, yarışta FIA akreditasyonuyla foto muhabiri olarak görev yaptı.

        Petr Pavel'in Macaristan Grand Prix'sine resmi bir ziyaret kapsamında değil, uzun yıllardır sürdürdüğü spor fotoğrafçılığı hobisi nedeniyle katıldığı belirtildi.

        Tam donanımlı fotoğraf ekipmanıyla Hungaroring'e gelen Pavel'e, Çek Formula 1 fotoğrafçısı Jiri Krenek de eşlik etti.

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        MOTOR SPORLARININ YAKIN TAKİPÇİSİ

        Petr Pavel'in motor sporlarındaki ilk fotoğrafçılık deneyimi bu değil. Çek lider, haziran ayında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nı da fotoğrafçı olarak takip etmişti.

        Eski NATO Askeri Komitesi Başkanı olan Pavel, daha önce Brno'daki MotoGP ve Dünya Superbike yarışlarının yanı sıra ABD'deki NASCAR organizasyonunu ve Suudi Arabistan'daki Dakar Rallisi'ni de objektifiyle görüntüledi.

        FOTOĞRAFLARI MÜZEDE SERGİLENDİ

        Pavel'in 2025 Dakar Rallisi'nde çektiği bazı kareler Prag'daki Ulusal Teknik Müze'de sergilendi.

        Geçtiğimiz yıl ise hazırladığı fotoğraf albümünü açık artırmayla satışa çıkaran Çekya Cumhurbaşkanı, çocuklar ve yaşlılara destek sağlayan bir yardım kuruluşu için yaklaşık 30 bin euro bağış toplamayı başardı.

        NATO ZİRVESİNE KATILMIŞTI

        Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan heyete başkanlık etmişti.

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