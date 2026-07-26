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        Haberler Spor Voleybol Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Erdoğan ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Filenin Sultanları'nı ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

        TELEFONLA ARAYARAK TEBRİK ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı tebrik etti.

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