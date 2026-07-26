Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Erdoğan ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Filenin Sultanları'nı ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı tebrik etti.
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:43 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.
TELEFONLA ARAYARAK TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı tebrik etti.
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