Keten en parlak dönemini yaşıyor

Keten, binlerce yıldır hayatımızda. Ancak bu yıl en parlak döneminde. Podyumlardan günlük gardıroplara kadar, keten her yerde.

Bu sadece bir moda akımı mı yoksa daha derin bir anlamı mı var?

2026'da keten giysilere geçmenin stiliniz, konforunuz ve gezegenimiz için alabileceğiniz en iyi kararlardan biri olmasının 10 ikna edici nedenini açıklıyoruz.