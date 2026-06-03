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Keten en parlak dönemini yaşıyor

2026'da keten giysilere geçmenin stiliniz, konforunuz ve gezegenimiz için alabileceğiniz en iyi kararlardan biri olmasının 10 ikna edici nedenini açıklıyoruz.

Giriş: 03 Haziran 2026 - 18:58 Güncelleme: 03 Haziran 2026 - 18:59
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Keten en parlak dönemini yaşıyor
1

Keten, binlerce yıldır hayatımızda. Ancak bu yıl en parlak döneminde. Podyumlardan günlük gardıroplara kadar, keten her yerde.

Bu sadece bir moda akımı mı yoksa daha derin bir anlamı mı var?

2026'da keten giysilere geçmenin stiliniz, konforunuz ve gezegenimiz için alabileceğiniz en iyi kararlardan biri olmasının 10 ikna edici nedenini açıklıyoruz.

2

Nefes alır

Yaz aylarında sentetik kumaş terletir, boğuluyormuşsunuz hissi verir. Dokulu yapısı, havanın serbestçe dolaşmasını sağlayarak en sıcak günlerde bile vücut ısınızın dengede kalmasını sağlar. Keten nerede olursanız olun sizi gün boyu serin ve rahat tutar.

3

Zamansızdır

Keten ve bohem estetiği moda dünyasında birbirine mükemmel uyum sağlar. Ketenin doğal dokusu, toprak tonları ve rahat dökümü, modası asla geçmeyen özgür ruhlu, vintage esintili görünümü mükemmel bir şekilde yansıtır.

4

Eskimez

Eskimesi ve bozulması şöyle dursun, her yıkamada daha da güzelleşir. Zamanla yıpranan birçok kumaştan farklı olarak, keten her yıkamada yumuşar ve kalitesi artar. Keten giysilerinizi ne kadar çok giyip yıkarsanız, o kadar lüks bir yumuşaklığa kavuşurlar. Bu da keteni gardırobunuzun uzun vadeli yatırımı haline getirir.

5

Dayanıklıdır

Keten, dünyanın en güçlü doğal elyafı olarak bilinir ve pamuktan çok daha dayanıklıdır. Lifin gücü, giysinin yapıldığı kumaşın gücüne doğrudan katkıda bulunur. Bu nedenle keten giysiler çok uzun ömürlüdür. İyi bir pamuklu tişört size birkaç sezon dayanabilir ama keten bir kıyafetin ömrü daha uzundur. Keten giysiler yıkandıktan sonra şeklini kaybetmez, hatta zamanla daha yumuşak ve cilde uyumlu hale gelir. Düzgün bakılırsa nesilden nesile kalabilen dayanıklı kıyafetler haline dönüşürler.

6

Bakımı kolay

Keten kumaş makinede yıkanabilir. Unutmamanız gereken tek şey soğuk su kullanmak ve fiberi zayıflatma eğiliminde olduğu için çamaşır suyu veya deterjan kullanmamaktır. Keten çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutabilir veya doğal olarak kuruması için asabilirsiniz. Ütülemeye de ihtiyaç olmaz. Yüksek kaliteli keten kırışıktır ve bu kırışıklıklar güzelliğinin bir parçasıdır. Bu zarafet diğer malzemelerde oldukça nadirdir.

7

Her mevsime uygun

Aynı kumaş sizi nasıl hem serin hem de sıcak tutabilir? İşte bu de ketenin mucizesi. Yaz için mükemmeldir; hafif, nefes alabilir, nemi uzaklaştırır ama insanlar aynı zamanda bahar ve kış aylarında da keten giysiler giymeyi tercih eder. Doğal yalıtkandır ve nem tutmazlar. Bu nedenle, pamuk veya yün sizi ilk başta daha sıcak hissettirirken terletecektir de. Keten giysiler vücudunuzdaki ısıyı tutar ve fazlalığı serbest bırakarak kendinizi iyi ve rahat hissetmenizi sağlar.

8

Her şeyle kombinlenir

İster resmi bir etkinlik, ister kurumsal bir ortam için giyiniyor olun, ister daha rahat, sade bir görünüm hedefliyor olun, keten kumaş her duruma uygundur. Modern keten giysiler çeşitli ilginç kesimlere sahiptir ve pek çok aksesuarla kombinlenebilir. Hasır şapkalar, espadriller, sıcak ve nemli yaz aylarında kanvas çantalar, gevşek örgü yün kazaklar ve soğuk aylarda deri ceketler...

9

Sürdürülebilir ve çevre dostu

Çevre dostu giysiler giderek daha popüler hale geliyor. Keten giysiler doğal olarak bu kategoriye giriyor çünkü keten bitkisi yetiştiriciliği pamuğa göre çok daha sürdürülebilirdir. Keten bitkisi çok dayanıklıdır, çorak topraklarda büyüyebilir ve çok az su gerektirir. Üstelik keten bitkisinin her yeri tekstilden sanayiye her türlü ürünün yapımında kullanılır. Dayanıklıdır, geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Yani tüm dünyada büyüyen tekstil atığı yığınlarına eklenmez. En çevre dostu kumaş seçeneklerinden biridir. Sonuç olarak, keten giysiler giymek sürdürülebilir bir seçimdir. 2026 yılında, bilinçli moda artık bir tercih meselesi değil, bir beklenti haline gelmiştir. Keten seçmek, stilden ödün vermeden daha düşük karbon ayak izi tercih etmek anlamına gelir.

10

Alerji yapmaz

Birçok insan çeşitli cilt rahatsızlıklarından muzdariptir; muhtemelen belirli kumaş türlerine... Bunun nedeni, birçok kumaşın nem barındırmasıdır. Bu da bakteri ve mikropların üremesi için mükemmel bir ekosistem sağlar. Keten kumaşta durum böyle değildir. Keten nefes alabilir, havanın serbestçe hareket etmesine izin verir ve bu nedenle nemi çok hızlı serbest bırakır. Bu, alerjilerinizi tamamen ortadan kaldırmasa da keten giysi ve çarşaflar nedensiz terleme gibi bir rahatsızlık yaşayan herkes için güvenli bir seçimdir.

11

Rahattır

Konfor, muhtemelen keten giymenin en bilinen faydalarından biridir. Keten giysiler genellikle bol olacak şekilde tasarlanır ve her yaştan, boyuttan ve şekilden insan için mükemmeldir. Keten giymek asla kötü bir seçim olamaz.

Keten kumaş bakımı nasıl olmalı?

Sanılanın aksine keten bakımında yapmanız gereken pek bir şey yoktur. Keten kuru temizleme gerektirmez, çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Kurutma makinesi kullanıyorsanız, düşük ısıda kurutma yapmalı ve hafif nemliyken makineden çıkarmalısınız. Hafif nemliyken asarak kurutmak, kırışıklıkların açılmasını sağlar ve ütüye ihtiyaç kalmaz. Ütülemek istiyorsanız yüksek ısıda buharla ütülemelisiniz.

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Osimhen'e Premier Lig kancası!
Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla devleri peşine takan Victor Osimhen için, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve İngiliz devinin Nijeryalı santrforu öncelikli hedef olarak belirlediği kaydedildi.
Metroda ünlü var!
400 milyon dolarlık serveti olan ve korumaları eşliğinde büyük araçlarla seyahat eden Jennifer Lopez, bu kez metroda görüntülendi. Ünlü şarkıcının yüksek sesle sohbet edip kahkaha attığı yolculukta, çevredekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvaya en çok oyuncu gönderen takımlar açıklandı. Listede Türkiye'den Galatasaray da yer aldı...
Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun konusunda gaza bastı ve bu transfer için ciddi bir bonservis ayırdı.
Reha Muhtar yaşamını yitirdi
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazeteci geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı.
Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
Ünlü şarkıcı Nilüfer, eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi
Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
Gastronomi platformu TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi Yoğurtlu Yemekleri" listesi yayımlandı. Kullanıcı değerlendirmeleri esas alınarak oluşturulan sıralamada Türkiye'den 6 lezzet ilk 30'da yer aldı. İşte dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeği ve listede yer alan Türk lezzetleri!