Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi düzenledi
İsrail-İran hattında yeniden başlayan saldırıların ardından Tahran'da yönetime destek gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:08 Güncelleme:
1
İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran’ın İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi.
2
Tahran’da yönetime destek gösterisi düzenlendi.
3
Binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.