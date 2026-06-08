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        Haberler Dünya Binlerce kişi sokağa çıktı! Tahran'da yönetime destek gösterisi | Dış Haberler

        Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi düzenledi

        İsrail-İran hattında yeniden başlayan saldırıların ardından Tahran'da yönetime destek gösterisi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran’ın İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi.

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        Tahran’da yönetime destek gösterisi düzenlendi.

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        Binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

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        Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.

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        Destek gösterisinde halk, İran lideri Mücteba Hamaney’in resminin bulunduğu dövizleri sallayarak İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarını kutladı.​​​​​​​

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