Alman otomotiv devlerinde alarm

Küresel otomotiv sektöründe yılın ilk çeyreğinde gelirler artış gösterirken, Alman üreticiler rakiplerine kıyasla zayıf bir performans sergiledi.

Danışmanlık şirketi EY'nin analizine göre, tarifeler, jeopolitik gerilimler ve sektörde yaşanan teknolojik dönüşüm Alman otomotiv üreticilerinin satışlarını olumsuz etkiledi.

EY tarafından yayımlanan rapora göre, dünyanın önde gelen otomotiv gruplarının gelirleri yılın ilk üç ayında yüzde 2 arttı. Bu dönemde küresel büyümeye en büyük katkıyı Japon ve ABD'li üreticiler sağlarken, Alman otomotiv şirketlerinin gelirleri ise yüzde 4 geriledi. ABD'li üreticiler yüzde 5, Japon üreticiler ise aynı dönemde yüzde 4 oranında büyüme kaydetti.

EY Otomotiv Sektörü Uzmanı Constantin Gall, Alman otomotiv endüstrisinin köklü bir yapısal dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, ABD ve Çin gibi kritik pazarlarda yaşanan kayıpların sektörü baskıladığını ifade etti.

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Gall, yüksek yazılım yatırımları, maliyet yaratan kapasite fazlası ve elektrikli mobiliteye geçiş sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesinin Alman üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Öte yandan Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin de sektör üzerindeki riskleri büyüttüğüne dikkat çeken Gall, İran kaynaklı krizin petrol fiyatlarını ve enflasyonu yükseltebileceğini, bunun da Avrupa'da otomobil talebini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Sektördeki zorlukların kısa vadede sona ermeyeceğini belirten Gall, "2026 yılı otomotiv sektörü için bir başka kriz yılı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

GELİRLER AZALIYOR, KÂRLAR DÜŞÜYOR

EY'nin analizine marka bazına indirgediğimizde ortaya çarpıcı sonuçlar çıkıyor.

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun ilk çeyrek geliri yüzde 2.5 düşüşle 75.7 milyar euroya geriledi. Şirketin faaliyet kârı ise yüzde 14.3 azalarak 2.5 milyar euro oldu.

Grubun küresel araç satışları yüzde 7 düşerken, Çin'deki teslimatlar yüzde 20, Kuzey Amerika'daki teslimatlar ise yüzde 9 geriledi. Volkswagen yönetimi, zayıf Çin talebi ve ABD tarifelerinin finansal sonuçlar üzerinde baskı yarattığını açıkladı.

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BMW'nin ilk çeyrek geliri yüzde 8.1 düşüşle 31 milyar euroya gerilerken, vergi öncesi kârı yüzde 25 azalarak 2.3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Net kâr ise yüzde 23.1 düşüşle 1.67 milyar euroya geriledi.

Şirketin otomotiv faaliyet marjı geçen yılki yüzde 6.9 seviyesinden yüzde 5'e düştü. BMW yönetimi, özellikle en büyük pazarı olan Çin'deki talep zayıflığının sonuçlar üzerinde etkili olduğunu belirtirken, ticaret savaşları ve gümrük tarifelerinin de baskı oluşturduğunu vurguladı.

BİLANÇOLARDA ÇİN VE ABD ETKİSİ

Mercedes-Benz'in ilk çeyrek faaliyet kârı yıllık bazda yüzde 17 düşerek 1.4 milyar euroya geriledi. Gelirler ise yüzde 5 azalışla 31.6 milyar euro oldu.

Şirketin Çin satışları yüzde 27 gerilerken, premium otomobil segmentindeki yoğun rekabet ve ABD tarifeleri kârlılığı olumsuz etkiledi. Mercedes-Benz yönetimi, yeni model atağı ve maliyet azaltma programlarıyla yılın ikinci yarısında toparlanma hedeflediklerini açıkladı.

MALİYET AZALTICI ÖNLEMLER DEVREDE

Audi Grubu'nun ilk çeyrek gelirleri yaklaşık yüzde 8 düşüşle 14.2 milyar euroya geriledi. Şirketin faaliyet kârı da yıllık bazda yüzde 11 kadar düşüş gösterdi. Şirketin toplam teslimatları yüzde 6.1 azalırken, gelirlerdeki düşüşün temel nedenleri olarak düşük teslimat hacmi ve yoğun rekabet gösterildi. Şirketin faaliyet kârı da yıllık bazda yüzde 11 kadar geriledi.

Audi CFO'su Jürgen Rittersberger, küresel pazarlardaki hızlı değişimin iş sonuçları üzerinde belirgin etkiler yarattığını belirterek maliyet azaltıcı önlemlerin hızlandırıldığını ifade etti.

Alman lüks spor otomobil üreticisi Porsche'nin gelirleri de ilk çeyrekte yüzde 5.2 düşüşle 8.4 milyar euroya geriledi. Faaliyet kârı ise yüzde 21.9 azalarak 595 milyon euro oldu. Araç teslimatları yüzde 14.7 düşerken, ABD tarifelerinin, Çin'deki zayıf talebin ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin bu sonuçlar üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.