İran, İsrail'i füzelerle vurdu! İsrail 10 balistik füze ile karşılık verdi

İran'dan İsrail'in Hayfa kentine füze fırlatılmasının ardından İsrail hava savunma sistemleri devreye girdi, kentte sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan İsrail’e fırlatılan balistik füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmaya devam ederken İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin İran’dan fırlatılan son füze dalgasını etkisiz hale getirmek üzere hala aktif durumda olduğunu bildirdi.

İRAN'DAN TEHDİT

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin İran saldırılarına misilleme gerçekleştirmesi veya Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması durumunda İsrail’e yönelik çok daha yıkıcı saldırıların düzenleneceği kaydedildi. İran Sivil Havacılık Kurumu "Ülkenin batı hava sahası ikinci duyuruya kadar kapatıldı." açıklamasında bulundu.

İSRAİL 10 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, siyasi kademeye İran'ın fırlattığı füzelere ilişkin bilgi aktarıldığını kaydetti.

Haberde, siyasi kademeye aktarılan verilere göre İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların sona erdiği ve ülke genelinde tüm bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceği açıklandı. Açıklamada, İran'dan atılan tüm füzelerin önlendiği ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri nedeniyle uçuşların durdurulduğu Ben Gurion Havalimanı'nın açık kalmasına karar verildiği bildirildi.

Haberde, İran veya Lübnan'daki Hizbullah'tan gelen saldırıların yayılması durumunda, İsrail hava sahasının kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı kaydedildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ, İRAN VE LÜBNAN BAYRAĞI PAYLAŞTI

İran’dan İsrail’e yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi sosyal medya hesabından İran ve Lübnan bayrağı paylaştı.

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Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve Lübnan bayrağı paylaşımı yaptı.

Paylaşımın İran’dan İsrail’e yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından yapılması dikkati çekti.

İran Ordusu, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İsrail'e füze saldırısı başlatmıştı.

TRUMP: MASAYA GERİ DÖNÜN

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma masasına "geri dönme" çağrısında bulundu.

Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere "kesinlikle yardımcı olmayacağını" söyledi.

Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

BAKAN FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Kaynakları: Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.