Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ermenistan'da seçim sonuçları açıklanıyor | Dış Haberler

        Ermenistan'da seçim sonuçları açıklanıyor

        Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla seçim yarışını ilk sırada sürdürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 00:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ermenistan'da seçim sonuçları açıklanıyor

        Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy sayımı sürerken, ilk sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, şu ana kadar sayımı tamamlanan 110 sandıktan çıkan sonuçlarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

        İlk sonuçlara göre ikinci sırada yüzde 21,43 oy ile "Güçlü Ermenistan" ittifakı bulunurken, onu yüzde 8,21 oy ile "Ermenistan İttifakı" takip ediyor. "Müreffeh Ermenistan Partisi" yüzde 5,10, Birliğin Kanatları Partisi ise yüzde 2,52 oy alırken, diğer parti ve ittifakların oy oranları yüzde 2'nin altında bulunuyor.

        Merkezi Seçim Komisyonu, açıklanan sonuçların geçici nitelikte olduğunu ve ülke genelindeki oy sayım işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Kesin sonuçların tüm sandıklardan gelecek verilerin ardından açıklanması bekleniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Siirtte şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

         Siirt'in Kurtalan ilçesinde şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün