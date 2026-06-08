Ermenistan'da seçim sonuçları açıklanıyor

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy sayımı sürerken, ilk sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, şu ana kadar sayımı tamamlanan 110 sandıktan çıkan sonuçlarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

İlk sonuçlara göre ikinci sırada yüzde 21,43 oy ile "Güçlü Ermenistan" ittifakı bulunurken, onu yüzde 8,21 oy ile "Ermenistan İttifakı" takip ediyor. "Müreffeh Ermenistan Partisi" yüzde 5,10, Birliğin Kanatları Partisi ise yüzde 2,52 oy alırken, diğer parti ve ittifakların oy oranları yüzde 2'nin altında bulunuyor.

Merkezi Seçim Komisyonu, açıklanan sonuçların geçici nitelikte olduğunu ve ülke genelindeki oy sayım işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Kesin sonuçların tüm sandıklardan gelecek verilerin ardından açıklanması bekleniyor.

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