İnegöl'de çocuk parkında pompalı saldırı! 10 yaralı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Bir araçla geldikleri parkta bulunanlara pompalı tüfekle defalarca ateş açan Ö.Ç. (18) ve E.Y. (18), daha sonra olay yerinden kaçtı.

10 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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2 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALAN POLİSTEN KARŞI SALDIRI ÖNLEMİ

DHA'nın haberine göre olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis, karşı saldırı riskine karşılık şüphelilerden Ö.Ç'nin babasına ait marketin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet timleri, market çevresinde konuşlandırılırken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.