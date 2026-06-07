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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!

        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!

        Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Hakan Çalhanoğlu için Inter cephesinden illk açıklama geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Asusilio, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!

        Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığını duyurduğu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

        Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Hakan'ı takımda tutmak istedikerini belirterek, transfer haberleriyle ilgilenmediklerini söyledi.

        Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum." dedi.

        "BU PEMBE DİZİ GEÇEN SENE OLDUĞU GİBİ BİZE UĞUR GETİRİR..."

        Piero Ausilio, "Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir Scudetto (lig şampiyonluğu) ve bir Coppa Italia (İtalya Kupası) getirecekse, belki de gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Madem her yıl bir seçim yapıyorlar..." ifadelerini kullandı.

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