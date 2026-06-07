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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'daki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Araba arızası! | Son dakika haberleri

        Adana'daki cinayetin nedeni ortaya çıktı: Araba arızası!

        Adana'da sokakta karşılaştığı Cumali Kocabey'i tabancayla öldürüp arkadaşını yaralayan şüpheli, polisin Mersin'de düzenlediği operasyonla yakalandı. Taraflar arasındaki husumetin, şüphelinin satın aldığı otomobilde ortaya çıkan mekanik arıza nedeniyle başladığı belirlenirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Araba arızası nedeniyle öldürmüş

        Adana'da sokakta yürürken karşılaştığı Cumali Kocabey’i (26) tabancayla vurarak öldürüp, arkadaşını yaralayan Bişar Oğuz (31), polisin operasyonuyla saklandığı dağ evinde yakalandı. Oğuz'un, bir süre önce Cumali Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

        2 ARKADAŞI KURŞUNLADI

        DHA'daki habere göre olay; 24 Mayıs’ta saat 18.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olan Bişar Oğuz ile Cumali Kocabey sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Bişar Oğuz, belinden çıkardığı tabancayla Kocabey’e ateş açtı.

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        Silahtan çıkan kurşunlarla Cumali Kocabey sırtından, yanındaki arkadaşı Doğan Toprak (26) ise ayağından vurularak yere yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kocabey ve Toprak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Cumali Kocabey, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Doğan Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        550 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli Oğuz'un bir süre önce Kocabey'den satın aldığı otomobilde mekanik arıza olduğu, taraflar arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Polis, bölgedeki ve güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarından alınan 550 saatlik görüntüyü inceledi. Mersin’e kaçtığı belirlenen şüphelinin, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’ndaki bir dağ evinde saklandığı saptandı.

        ‘BORCUNU ÖDEMEYİNCE TARTIŞTIK’

        Bu tespitler üzerine ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polisin yaptığı baskında şüpheli Bişar Oğuz yakalanıp, gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Oğuz, ifadesinde, “Cumali'den satın aldığım araçta mekanik arıza oluştu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Yanındakiyle birlikte bana saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim” dedi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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