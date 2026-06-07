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        Haberler Gündem Dilan Polat'ın sanal medya hesabına erişim engeli kararı

        Dilan Polat'ın sanal medya hesabına erişim engeli kararı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 03:00 Güncelleme:
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        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı

        Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildiği öğrenildi.

        Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sanal medya platformu tarafından uygulanması beklenirken, Bakanlığın süreci yakından takip ettiği bildirildi.

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