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        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek

        Ermenistan'da halk, yarın düzenlenecek parlamento seçimlerinde oy kullanacak. Güçlü Ermenistan partisi lideri Samvel Karapetyan ile Ermenistan İttifakı oluşumu lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Başbakan Paşinyan'ın rakipleri arasında yer alıyor. Seçimde, adayların dış politika tercihleri de belirleyici konumda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 22:26 Güncelleme:
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        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek

        Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere sandık başına gidecek.

        Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

        Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulacak seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışacak.

        Oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek.

        Seçimler, seçmenlerin partilerin sunduğu sabit aday listelerine oy verdiği kapalı liste nispi temsil sistemiyle gerçekleştirilecek.

        Yüzde 4 seçim barajının uygulandığı sistemde, siyasi parti ittifakları için baraj yüzde 10'a kadar yükseldiğinden partiler seçime tek başına girmeyi tercih ediyor.

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        Ermenistan seçim mevzuatı, istikrarlı yönetimi teşvik etmek amacıyla, seçimden birinci çıkan partinin parlamentodaki sandalye oranı yüzde 52'nin altında kalsa dahi bu oranı yüzde 52'ye yükseltecek şekilde ek sandalye verilmesine imkan tanıyor.

        Yarın yapılacak seçimler, 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından Ermenistan'ın 2017'den bu yana gerçekleştireceği ilk olağan parlamento seçimi olacak.

        Anketlerde açık ara önde görünen Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümetin değişim politikalarına karşı çıkan muhalefet arasında geçmesi beklenen seçimler, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve İran başta olmak üzere birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor.

        Ermenistan'daki seçimler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi dahil olmak üzere yerli ve yabancı gözlemciler tarafından izlenecek.

        Kararsızların yönelimi oranlarda büyük farklar ya da daralmalar getirebilir

        Anketler, Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisini rakiplerinin açık ara önünde gösterirken, halk desteğinin anayasa değişikliğine yetecek bir düzeye ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.

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        ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsünün (IRI) yaklaşık 1500 kişi ile mayıs ayında yaptığı ankette, halkın yaklaşık yüzde 80'inin 7 Haziran'da sandık başına gitmeyi düşündüğü, bunların yüzde 32'sinin Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisine oy vermeyi planladığı görülüyor.

        Yüzde 23'lük kararsız kitlenin oylarının dağıtılmadığı bu anket senaryosunda, Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu yüzde 6 ile 2'nci sırada, Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı ise yüzde 3'le üçüncü sırada bulunuyor.

        Kararsız seçmenin yönelimi, Paşinyan'ın elde edeceği oy oranında belirleyici olacak.

        Bakü yönetimi, barış anlaşması için Ermenistan Anayasası'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne tehdit olduğunu yinelediği bazı hükümlerinin değiştirilmesini şart koşuyor.

        Paşinyan'ın söz konusu değişiklikleri sağlayacak bir adım atabilmesi ise mecliste en az üçte iki çoğunluğa ulaşması ve referandum için güçlü bir halk desteği elde etmesine bağlı.

        Paşinyan zorladığı değişime muhalefet tepkili

        Başbakan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme, komşularla iyi ilişkiler, Batı'ya daha güçlü şekilde yönelme, Rusya'ya ihtiyacı azaltacak şekilde Erivan-Moskova ilişkilerini yeniden tanımlama, bölgesel izolasyondan çıkıp ticaret yollarını açma ve bağlantısallığa ağırlık verme gibi hususları savunuyor.

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        "Gerçek Ermenistan" vizyonuyla ülkenin uluslararası camia tarafından tanınan sınırlarına odaklanılması ve yayılmacı hayallerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Paşinyan ilerleme ve kalkınma vurguları yapıyor.

        Buna karşın seçimlere ayrı girme kararı alan muhalefetteki oluşumlar, güçlü devlet, Rusya ile ilişkilerde yeniden ivme kazanılması, güvenliğin öne çıkarılması, Azerbaycan'a fazla taviz verildiği gibi söylemlerle oy arıyor.

        Hükümet ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasındaki gerilim de seçim öncesi gündemde olan konulardan.

        Paşinyan yönetimi, Kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ederken, Kilise hükümeti ulusal değerleri zayıflatmakla suçluyor.

        Paşinyan'ın rakipleri olarak, iş insanı Güçlü Ermenistan partisi lideri Samvel Karapetyan ile Ermenistan İttifakı oluşumu lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan öne çıkıyor.

        Karapetyan, birden fazla ülke vatandaşlığı nedeniyle anayasa gereği hükümette görev alamazken oluşum, seçim sonrası anayasa değişikliği yaparak bu engeli aşacağını savunuyor.

        Hükümeti Bakü'ye fazla taviz vermekle suçlayan Karapetyan, ülke güvenliğinin güçlendirilmesi, milli kurumların korunması, kiliseye daha fazla önem verilmesi ve Moskova ile daha iyi ilişkiler vaatleriyle seçmenin ilgisini kazanmaya çalışıyor.

        Koçaryan ise, "deneyimli kadrolara" yeniden görev verme, ulusal güvenliği önceliklendirme, Moskova ile yakın stratejik koordinasyon ile oy arıyor.

        Ülkenin en zengin iş insanlarından Gagik Tsarukyan tarafından kurulan "Müreffeh Ermenistan" ile eski Erivan Belediye Başkanı ve komedyen Hayk Marutyan'ın "Yeni Güç Partisi" gibi grupların meclise girecek desteği bulup bulamayacakları ise soru işareti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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