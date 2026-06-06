Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, husumetli 2 aile arasında çıkan ve Sedat Çınar'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin şüpheli N.D., gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansırken, bir kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 14:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!

        Diyarbakır'da olay, dün 16.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 470’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        SİLAHLA 3 KİŞİ YARALANDI

        Kavgada, tabancalardan açılan ateş sonucu Sedat Çınar, M.Ç. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sedat Çınar, kavgada hayatını kaybetti.
        Sedat Çınar, kavgada hayatını kaybetti.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ BİRİNİN DURUMU AĞIR

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sedat Çınar, hayatını kaybetti. A.Y.'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

        KAVGA KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen N.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki kadına kurşun yağdırıp kaçtı

        Denizli'de, park halindeki araçta bulunan eski sevgilisi ve kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları ortaya çıktı. Aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan saldırgan, kendisini kayda alan vatandaşa "Çekme" diyerek tepki gösterdi.(İHA)

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!