Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, husumetli 2 aile arasında çıkan ve Sedat Çınar'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin şüpheli N.D., gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansırken, bir kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Diyarbakır'da olay, dün 16.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 470’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
SİLAHLA 3 KİŞİ YARALANDI
Kavgada, tabancalardan açılan ateş sonucu Sedat Çınar, M.Ç. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sedat Çınar, kavgada hayatını kaybetti.
BİR KİŞİ ÖLDÜ BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sedat Çınar, hayatını kaybetti. A.Y.'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi.
KAVGA KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen N.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.