Kıyafet deyip geçmeyin! Spor sakatlanmalarının önüne geçmek için doğru spor kıyafeti nasıl seçilir?

Koşuya gitmek için aldığınız ayakkabılarla tenis oynamaya gittiniz ve bileğiniz mi burkuldu? Ya da eşofmanlarınızla ağırlık kaldırmak istediniz ama belinizde garip bir ağrı mı var? Aslında bu sakaltlıkların karmaşık bir nedeni yok. Sebebi oldukça basit: Sadece doğru kıyafetle doğru sporu yapmadınız.

Spor kıyafetleri zannettiğiniz gibi sistemin paanızı almak için uydurduğu şeyler değil. Spor kıyafetleri, yıllar için de söz konusu sporda kayıt altına alınan sakatlanmaları inceleyerek üretilmiş, sporcunun sağlığını ve sporun sürdürülebilirliğini korumayı amaçlayan kıyafetler. Bunun bilimsel bir açıklaması da var.

PAMUKLU DEĞİL, NEFES ALAN SENTETİK KUMAŞ ŞART

Neredeyse tüm spor türlerinde kendine özel dikkat edilmesi gereken kıyafet detayları var ama her şeyin başında bilmemiz gereken bazı bilgileri sıralayarak başlayalım. Spor yaparken vücut ısısına bağlı olarak sürtünme ve terlemeye bağlı olarak kıyafetin ıslanması gibi durumların yaşanmaması için öncelikle spor kıyafetleriniz pamuklu değil, nefes alabilen sentetik kumaşlardan yapılan kıyafetler olmalı. Hareket ettikçe terleyeceksiniz ve terlediğinizde kıyafetinizin kumaşı ıslanıp üzerinizde ağırlık yapmamalı. Ayrıca ıslanmış kumaş her harekette vücudunuzu da sürtünmeye bağlı olarak tahriş eder. Spor yaparken istemediğimiz başlıca şeylerden biri de cilt tahrişi.

REKLAM

Gelelim hangi spor için hangi kıyafete ihtiyaç duyduğumuza...

YÜRÜYÜŞ & KOŞU İÇİN DOĞRU KIYAFETLER

Çorap: Evet, basit gibi görünür ama özellikle koşu esnasında çok fazla terleyeceğiniz için kalın tabanlı olmayan esnek koşu çorapları tercih etmek, ayakların ayakkabı içinde kaymasını ve bilek burkulmalarını önler. Ayrıca basış formunun bozulmasını da engeller. Koşu sporları duruşu sabitler.

Spor sütyeni: Koşarken ve yürüyüş esnasında göğüs hareketinin şiddetini azaltan yüksek destekli spor sütyenleri kadınlar için spor yaparken hem tahrişi önler hem de sırt ağrısını engeller. Ayrıca dikey salınımı yavaşlattığı için göğüs sarkmasını da önler.

PİLATES & YOGA İÇİN DOĞRU KIYAFET

Altı kaymaz çorap: Pilates yaparken, ister reformer aletleri ister mat fark etmeksizin çıplak ayak ya da normal çorapla çalışıldığında ayağın kaymasına ve bu ani kaymaların etkisiyle bağların aşırı yırtılması meydana gelebilir. Kaymaz çoraplar dengeyi ve omurga hizalamasını korur.

REKLAM

AĞIRLIK ANTRENMANLARI İÇİN DOĞRU KIYAFETLER

Aslında fitness için kıyafetten daha önemli olan şey duruştur. Hareketler doğru duruşla yapılmadığında sakatlanmalar ve ağrılar kaçınılmaz olur. Ama dikkat edilmesi gereken bir şeyler hala var: Sert tabanlı ayakkabılar ile ve ağırlık kemerleri.

Sert tabanlı ayakkabılar: Jel tabanlı yumuşak ayakkabılar özellikle ağırlık kaldırırken ayağınızın altında esner ve duruşunuzu bozar. Fitness, ağırlık gibi salon sporlarında sert tabanlı ayakkabılar kullanılmalı.

Ağırlık kemerleri: Ağırlık kaldırırken ihtiyacınız olan diğer şey de ağırlık kemeri. Yüksek ağırlıklarla çalışırken, özellikle squat ve deadlift gibi pozisyonlardaki ağır kaldırışlarda karın içi basıncını artırıp omurgayı sabitlemeye yardım eden ağırlık kemerleri bel bölgesini korur.

BİSİKLET İÇİN DOĞRU KIYAFET

Pedli bisiklet taytı: Bisiklet kullanırken çok uzun süre sele üzerinde kalmak ve bisiklet hareket ettikçe pelvik bölgesinde baskıya, ağrıya neden olur. Bisikletteki pozisyon kalçaya ve kasık bölgesindeki sinirlere baskı yapar. Pedli bisiklet taytları bu baskıyı azaltır, pelvik kaslarını ve kalçayı destekler.

REKLAM

TENİS İÇİN DOĞRU KIYAFET

Tenis ayakkabıları: Koşu ayakkabıları ileri geri hareket için, spor ayakkabıları da zeminle vücut arasında güvenli bir tampon bölge oluşturmak için tasarlandı. Tenis ayakkabıları ise tenis sporunun olmazsa olmazı sağa sola hareketlerde ayakların ve bileğin ayakkabı içinde dönmemesi üzerine tasarlanmıştır.

Ter bileklikleri: Ter bileklikleri, tenis oynarken aşırı terlemeden dolayı ellerin ve raketin ıslanmasını, dolayısıyla raketin el içinde kontrol edilebilmesini sağlar.

BASKETBOL İÇİN DOĞRU KIYAFET

Basketboldaki ani hareketler, keskin duruşlar, sıçramalar ve yön değiştirmeler ayak bileğine haddinden fazla yüklenerek sakatlanmalara davetiye çıkarır. Yüksek konçlu ayakkabılar, ayak bileği dışarıdan destekleyerek bağların burkulma ve yırtılma riskini azaltır.

FUTBOL İÇİN DOĞRU KIYAFET

Futbol için tekmelikler ve uzun havlu çoraplar olmazsa olmazdır çünkü futbol oynarken tehlikelere en açık bölge olan kaval kemiği üzerinde koruyucu kas dokusu yoktu. Kaval kemiğini korumak amacıyla kullanılan tekmelikler oyun esnasında olası bir darbeden kaval kemiğini korur. Uzun havlu çoraplar da darbenin şiddetini düşürür.

VOLEYBOL İÇİN DOĞRU KIYAFET

Voleybolda tercih edilen dar ve kısa şortlar sporun gerekliliklerinden biridir çünkü doğası gereği ani hareketler barındıran oyunda oyuncuların rahat hareket etmesi önemli. Ama sporun güvenliği dizliklerdir. Voleybolda oyuncular çok kez yere atlamak ve dizlerinin üzerinde düşmek zorunda kalabilir. Böyle anlarda sakatlık yaşanması için dizlik şarttır. Hem çatlakları hem su toplamayı hem de deri tahrişini önler.