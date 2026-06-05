Milano Mahkemesi, Wanda Nara'nın nafaka talebini reddetti

MAHKEME, MAURO ICARDI'Yİ HAKLI BULDU

Gerekçeli kararda; Wanda Nara'nın genç, mesleki açıdan donanımlı ve kendi gelirini bağımsız olarak sağlama konusunda tamamen yetkin olduğu vurgulandı. Mahkeme, Mauro Icardi'nin avukatları Valeria De Vellis ve Raffaele Rigitano tarafından sunulan savunma ve belgeleri haklı bularak, geçici bir nafaka bağlanmasının aciliyet teşkil etmediğine hükmetti.