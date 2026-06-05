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        Haberler Magazin Milano Mahkemesi, Wanda Nara'nın nafaka talebini reddetti - Magazin haberleri

        Milano Mahkemesi, Wanda Nara'nın nafaka talebini reddetti

        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. İtalya ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Milano Mahkemesi, Nara'nın Icardi'den talep ettiği aylık 250 bin euro tutarındaki geçici nafaka başvurusunu reddetti

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        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        7 Eylül 2022'de Galatasaray kadrosuna dahil olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Türkiye kariyeri boyunca sergilediği performansın yanı sıra eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle de sık sık gündeme geliyor.

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        <strong>MART AYINDA BOŞANMIŞLARDI</strong>

        MART AYINDA BOŞANMIŞLARDI

        27 Mayıs 2014 tarihinde evlenen ve bu birliktelikten Francesca ile Isabella adında iki kız çocukları olan çiftin evliliği; ihanet iddiaları ve velayet savaşlarının ardından geçtiğimiz mart ayında resmen sona ermişti.

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        33 yaşındaki futbolcu, boşanma duruşmasının görüldüğü Milano'ya bir süredir birlikte olduğu China Suarez ile bizzat katılarak boşanmayı kendisinin talep ettiğini açıklamıştı. Icardi, son bir yıldır Arjantin medyasında hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını da sert bir dille vurgulamıştı.

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        Sosyal medya üzerinden birbirlerine sert göndermelerde bulunmaya devam eden çiftten Wanda Nara, çocuklarının bakımı ve sorumlulukları konusunda eski eşini 'sorumsuz bir baba' olarak nitelendirmişti.

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        <strong>250 BİN EUROLUK GEÇİCİ NAFAKA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ</strong>

        250 BİN EUROLUK GEÇİCİ NAFAKA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

        İtalya ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre ikili arasındaki hukuk savaşı yeni bir boyut kazandı. Nara'nın, Mauro Icardi'den talep ettiği geçici nafaka başvurusu reddedildi.

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        <strong>GEREKLİ YASAL ŞARTLAR OLUŞMADI</strong>

        GEREKLİ YASAL ŞARTLAR OLUŞMADI

        Milano Mahkemesi Hakimi, 1 Haziran tarihli kararında Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den talep ettiği aylık 250 bin euro tutarındaki geçici nafaka başvurusunu reddetti. Hakim; Nara'nın mali ve ekonomik durumunun 'oldukça sağlam' olduğunu, dolayısıyla eski eşinden geçici nafaka alabilmesi için gereken yasal şartların oluşmadığını belirtti.

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        <strong>MAHKEME, MAURO ICARDI'Yİ HAKLI BULDU</strong>

        MAHKEME, MAURO ICARDI'Yİ HAKLI BULDU

        Gerekçeli kararda; Wanda Nara'nın genç, mesleki açıdan donanımlı ve kendi gelirini bağımsız olarak sağlama konusunda tamamen yetkin olduğu vurgulandı. Mahkeme, Mauro Icardi'nin avukatları Valeria De Vellis ve Raffaele Rigitano tarafından sunulan savunma ve belgeleri haklı bularak, geçici bir nafaka bağlanmasının aciliyet teşkil etmediğine hükmetti.

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        Bu kararla birlikte, önümüzdeki aylarda açıklanacak olan nihai karara kadar Mauro Icardi, Wanda Nara'ya herhangi bir nafaka ödemeyecek.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram

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        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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