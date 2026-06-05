Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
Marmaris'te yaz sezonunu açan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarına, "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düştü
Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:51 Güncelleme:
Geçtiğimiz yıl İzmir'e yerleşen oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile geçtiğimiz günlerde Marmaris'te yaz sezonunu açmıştı.
Tatilin keyfini sürdüren ünlü oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk atıyor.
Yeşilçay, tatil sürecinde plajda ve teknede kamera karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.
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50 yaşındaki oyuncu, 5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını yayımladı.
Nurgül Yeşilçay paylaştığı karelere, "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" ifadesini not düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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