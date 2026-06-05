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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu

        Marmaris'te yaz sezonunu açan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarına, "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu

        Geçtiğimiz yıl İzmir'e yerleşen oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile geçtiğimiz günlerde Marmaris'te yaz sezonunu açmıştı.

        Tatilin keyfini sürdüren ünlü oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk atıyor.

        Yeşilçay, tatil sürecinde plajda ve teknede kamera karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

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        50 yaşındaki oyuncu, 5 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını yayımladı.

        Nurgül Yeşilçay paylaştığı karelere, "Tek bikiniyle köyden koya konseptim" ifadesini not düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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