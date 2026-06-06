Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

        Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

        Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı. Diğer şüphelilerin mahkemedeki işlemleri sürüyor.

        Giriş: 06 Haziran 2026 - 00:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!

        Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni, yaşanan bir kavganın ardından silahla vuruldu. Bir berberde traş olurken Bahtiyar ve Kaya ailelerinden kişiler arasında yaşanan tartışmanın ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!