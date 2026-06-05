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        Haberler Gündem Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek için konutundan çıkıp genel merkeze giderken, basın mensuplarıyla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz" sorusuna, "Elbette" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, saat: 13.00'te partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu

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        #Kemal Kılıçdaroğlu
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