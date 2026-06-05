CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek için konutundan çıkıp genel merkeze giderken, basın mensuplarıyla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz" sorusuna, "Elbette" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, saat: 13.00'te partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:37 Güncelleme:
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