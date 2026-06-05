MHP lideri Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan süreçle ilgili olarak Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini söyledi.