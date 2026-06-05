Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'e konuştu: Fenerbahçe'yi Real Madrid'in üstüne çıkaracağız!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 7 Haziran Pazar günü yapılacak seçim öncesi Habertürk ve HT Spor ortak yayınında özel açıklamalarda bulundu.

Selen Gül Dayıoğlu moderatörlüğünde, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç sordu, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi yanıtladı.

Hakan Safi'nin açıklamaları şu şekilde:

"ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYDİM"

"Cesaretli birisiyiz. Fenerbahçe'mizin tarihin en iddialı kadrosunu kuracağımı söyledim. Doğrudur, kurmaya da başladık. Seneye aday olsam daha mantıklıydı ama ateşten gömleği giydim."

💥 Hakan Safi: Cesaretli birisiyiz. Fenerbahçe'mizin tarihin en iddialı kadrosunu kuracağımı söyledim. Doğrudur, kurmaya da başladık.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/aOP9KErZYn pic.twitter.com/RfHAQcH6K1 — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"BU OYUNU BENİM YÖNTEMLERİMLE KURACAĞIZ"

"Fenerbahçe'de de kendi becerdiğim işlerle beraber burada da bir şeyler yapabileceğimizi hissettim, gördüm ve kendi oyunumu kurmak için de Fenerbahçe'de başkanlık makamına talip oldum. Şimdi bu oyunu benim yöntemlerimle kuracağız, benim ve arkadaşlarımın yöntemleriyle kuracağız."

🗣️ @ahmetselimkul: 2 yıl önce yapılan tarihi yayından sonra seçim oldu ve Ali Koç kazandı. Seçimden sonra kolumu tutup bana dediniz ki, 'Ahmet Selim Kul' dediniz. 'Bir gün' dedin, 'o yayını benimle yapacaksın' dediniz.



🎙️ Hakan Safi: Fenerbahçe'de de kendi becerdiğim işlerle… pic.twitter.com/SGPOz1q9tc — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"HERKESİ KUCAKLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Neleri yapmayacağız? Bir kere camiamıza yukarıdan bakmayacağız, kibirli olmayacağız. Herkesi dinlemeye çalışacağız. Kimseyi de ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklamaya çalışacağız. Fenerbahçelileri hep ötekileştirme var. O onun adamı, bu bunun adamı, o onun adamı diye bizi ne yazık ki parçalara böldüler. Atı alan Üsküdar'ı geçiyor, biz hala içimizdeki o kavgayı bitiremedik hala. Ama sıkıldık artık."

💥 Hakan Safi: Neleri yapmayacağız? Bir kere camiamıza yukarıdan bakmayacağız, kibirli olmayacağız. Herkesi dinlemeye çalışacağız. Kimseyi de ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklamaya çalışacağız. Fenerbahçelileri hep ötekileştirme var. O onun adamı, bu bunun adamı, o onun adamı… pic.twitter.com/zqgLlez2r0 — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"REKORLARI ALTÜST ETMİŞ BİR FUTBOLCU AÇIKLAYACAĞIZ"

"Bu akşam açıklayacağımız oyuncu, rekorları altüst etmiş bir futbolcu olacak."

💥 Hakan Safi: Bu akşam açıklayacağımız oyuncu, rekorları altüst etmiş bir futbolcu olacak.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/aOP9KErZYn pic.twitter.com/NwZZkcNlKj — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"KONTRATLARI YANIMDA GETİRDİM"

"Bana diyorlar ki, 'Kontratı yok.' Kontratı yanımda getirdim, akşam açıklayacağım bunları da. Ben işimi ıslak imza atmadan söylemem. Benim hayatım öyledir. Sözü verdiğim zaman da sözümden asla dönmem, dönen adamlarla da çalışmam."

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💥 "Kontratları yanımda getirdim."



🎙️ Hakan Safi: Bana diyorlar ki, 'Kontratı yok.' Kontratı yanımda getirdim, akşam açıklayacağım bunları da. Ben işimi ıslak imza atmadan söylemem. Benim hayatım öyledir. Sözü verdiğim zaman da sözümden asla dönmem, dönen adamlarla da çalışmam.… pic.twitter.com/TrkkmvnEMr — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA NASIL YAPTIYSAK, YİNE YAPACAĞIZ"

"Bize 'Limit yok, getiremezsin! Parayı nasıl sokacaksın?' diyorlar. Allah'tan dertlerimiz böyle; 'Para yok' demiyorlar da 'Parayı nasıl sokacaksın?' diyorlar. Geçmişte Kerem Aktürkoğlu ile ilgili nasıl yaptıysak, yine yapacağız.

Taraftarlarımız rahat olsun. Bu işi yapacak maddi ve manevi gücümüz var. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."

💥 Hakan Safi: Bize, "Limit yok, getiremezsin! Parayı nasıl sokacaksın?" diyorlar. Allah'tan dertlerimiz böyle; "Para yok" demiyorlar da "Parayı nasıl sokacaksın?" diyorlar. Geçmişte Kerem Aktürkoğlu ile ilgili nasıl yaptıysak, yine yapacağız.



Taraftarlarımız rahat olsun. Bu işi… pic.twitter.com/2LVZTkxr5n — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"KEREM TRANSFERİNDE 'SÖZ PARADAN DEĞERLİDİR' DEDİM"

"Kerem Aktürkoğlu transferinden sonra seçimi kaybettik. Bana, 'İstiyorsan bu transferin sorumluluğunu bırak' dediler. Ben de Fenerbahçe camiasına vermiş olduğum sözden dolayı, 'Söz, paradan değerlidir.' dedim ve transferin tüm yükümlülüklerini yerine getirdik."

💥 Hakan Safi: Kerem Aktürkoğlu transferinden sonra seçimi kaybettik. Bana, "İstiyorsan bu transferin sorumluluğunu bırak." dediler. Ben de Fenerbahçe camiasına vermiş olduğum sözden dolayı, "Söz, paradan değerlidir." dedim ve transferin tüm yükümlülüklerini yerine getirdik.



▶️… pic.twitter.com/Age33bYyB1 — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"AZİZ YILDIRIM 2018'DEN BERİ HİÇ GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEDİ Mİ?"

"Rakibimize bakın. 2018'de seçimi kaybettiğinden beri hiç güzel bir şey söyledi mi? Ne Ali Koç için ne de Sadettin Başkan için..."

Bir tane loca mı aldı, bir tane sponsorluk mu yaptı?

Ben 10 yıldır Fenerbahçe'nin emrindeyim."

💥 Hakan Safi: Rakibimize bakın. 2018'de seçimi kaybettiğinden beri hiç güzel bir şey söyledi mi? Ne Ali Koç için ne de Sadettin Başkan için...



Bir tane loca mı aldı, bir tane sponsorluk mu yaptı?



Ben 10 yıldır Fenerbahçe'nin emrindeyim.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/11945QFsfT — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

MERİH DEMİRAL TRANSFERİ...

"Futbolcularla konuşup anlaşırken, kulüpleriyle de görüşüyoruz. Onların da bu işlerden haberi var. Ama birileri bunları manipüle etmeye çalışıyor."

🗣️ @ahmetselimkul: Merih Demiral'ı açıkladığınızın ardından, kulübü bir sosyal medya paylaşımında bulundu.



💥 Hakan Safi: Futbolcularla konuşup anlaşırken, kulüpleriyle de görüşüyoruz. Onların da bu işlerden haberi var. Ama birileri bunları manipüle etmeye çalışıyor.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/jbbGBHB2jc — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"KULÜBÜN GELİRLERİNİ REAL MADRID'İN ÜSTÜNE ÇIKARACAĞIZ"

"Hayallerim var. Fenerbahçe'yi ne dedik, bugün 350 milyon Euro olan gelirini 500 milyon Euro'ya çıkaracağız, sonra da 1 milyar Euro'ya çıkaracağız. Real Madrid'in üstüne çıkaracağız. Fenerbahçe'nin hiçbir bütçesini aşağıya düşürmeden daha yukarılara çıkaracağız. Yeni de branşlar açacağız. Hiçbir amatör şubeyi küçültmeden daha da büyüteceğiz."

🎙️ Hakan Safi: Hayallerim var. Fenerbahçe'yi ne dedik, bugün 350 milyon euro olan gelirini 500 milyon euroya çıkaracağız, sonra da 1 milyar euroya çıkaracağız. Real Madrid'in üstüne çıkaracağız. Fenerbahçe'nin hiçbir bütçesini aşağıya düşürmeden daha yukarılara çıkaracağız. Yeni… pic.twitter.com/e0wKCaxCTB — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"Ben iki seçim geçirdim biliyorsunuz. Birini kazandık, birini kaybettik. Dolayısıyla teşkilatlanmanın da doğru olduğunu düşündüğüm için de ilk defa 185 derneğimizden grupları buralara soktum. Çok eleştirildik ama benim inandığım model buydu. Ne yaptık? Hem akil adamlar yaptık, YK'da iş insanları yaptık, finansçılar yaptık, hukukçular yaptık, kadınlardan birilerini aldık ve derneklerden birilerini aldım. Böylece konsey dediğimiz konsey yönetimi yaptık. Aynısını da Futbol A.Ş.'de de yapmaya çalıştım. Onu da yavaş yavaş açıklayacağız."

💥 Hakan Safi: Ben iki seçim geçirdim biliyorsunuz. Birini kazandık, birini kaybettik. Dolayısıyla teşkilatlanmanın da doğru olduğunu düşündüğüm için de ilk defa 185 derneğimizden grupları buralara soktum. Çok eleştirildik ama benim inandığım model buydu. Ne yaptık? Hem akil… pic.twitter.com/AeXAE0dKqI — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"2 DÜNYA YILDIZI YERLİ, 3 DÜNYA YILDIZI YABANCI..."

"Sadettin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Oryantasyonlarımızı yapmamız için bize gerekli fırsatları verdi. Kulübü zaten biz, sorunlarını, dertlerini, finansının ne olduğunu biliyorduk. Tekrar üstüne bir oryantasyon daha yaptık.

Biz ilk önce dünya yıldızlarımızı getirelim, yerli yabancı da; sonra derdimiz hangi topçunun gideceği olsun, onları yapmak daha kolay. Ne dedim ben? İki tane dünya yıldızı yerli, iki üç tane de dünya yıldızı yabancı diye söyledik. Dolayısıyla bunları getirmek de kolay değil, ben bunlarla aylardan beri biz çalışıyoruz bunlarla."

💥 Hakan Safi: Sadettin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Oryantasyonlarımızı yapmamız için bize gerekli fırsatları verdi. Kulübü zaten biz, sorunlarını, dertlerini, finansının ne olduğunu biliyorduk. Tekrar üstüne bir oryantasyon daha yaptık.



Biz ilk önce dünya yıldızlarımızı… pic.twitter.com/AuqLXQrqe3 — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"MALDINI FUTBOL AKLIMIZ"

"Yanıma futbol aklına yardımcı olacak arkadaşlar aldım. Maldini de bu akşam yanımda olacak. Maldini, futbol aklımız, elçimiz ve yüzümüz. İnanılmaz bir olgunluğu var ve futbolu çok iyi biliyor."

💥 Hakan Safi: Yanıma futbol aklına yardımcı olacak arkadaşlar aldım. Maldini de bu akşam yanımda olacak. Maldini, futbol aklımız, elçimiz ve yüzümüz. İnanılmaz bir olgunluğu var ve futbolu çok iyi biliyor.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/aOP9KErZYn pic.twitter.com/XN1eemuJj1 — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"F.BAHÇE'YE ANADOLU'DE 5, BELÇİKA VEYA PORTEKİZ'DE 1 TAKIM SATIN ALACAĞIM"

"Maldini gibi kişileri Türk futbolunda çoğaltmamız lazım. İleride, bakarsınız Maldini ile Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir kulüp satın alırız. Benim bir projem var. Fenerbahçe'ye Anadolu’da beş, Belçika veya Portekiz’de de bir takım satın alacağım. Fenerbahçe her zaman futbolcu alıp, yetiştirip ve satabilen bir yapı içinde olmalı."

💥 Hakan Safi: Maldini gibi kişileri Türk futbolunda çoğaltmamız lazım. İleride, bakarsınız Maldini ile Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir kulüp satın alırız. Benim bir projem var. Fenerbahçe'ye Anadolu’da beş, Belçika veya Portekiz’de de bir takım satın alacağım.… pic.twitter.com/PJ2obgtV6H — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLEN HOCA..."

"Ben dedim ki, 'Türkiye Ligi'ni bilen hoca' dedim. Tanımını da yaptım, sonra da bombayı sizlere bıraktım. Siz de sağ olun, aylardan beri bunlarla konuşuyorsunuz. Ben de kendi bildiğim yolda devam ediyorum. Biz tabii ki hedeflerimiz, hayallerimiz 1+3 yıl. Ama ilk önce Fenerbahçe'mizin ilk yılında şu şampiyonluk sıkıntısını ortadan kaldırmamız lazım. O yüzden ortaya attığım iddia doğruydu, kendi adıma hala aynı yerdeyim: 'Türkiye Ligi'ni bilen hoca'."

💥 Hakan Safi: Hakan Safi: Ben dedim ki, 'Türkiye Ligi'ni bilen hoca' dedim. Tanımını da yaptım, sonra da bombayı sizlere bıraktım. Siz de sağ olun, aylardan beri bunlarla konuşuyorsunuz. Ben de kendi bildiğim yolda devam ediyorum. Biz tabii ki hedeflerimiz, hayallerimiz 1+3 yıl.… pic.twitter.com/dxVvRzL7qt — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"SEÇİLİRSEM 8 HAZİRAN'DA TEKRAR HT SPOR'UN KONUĞU OLACAĞIM"

"Seçilirsem 8 Haziran'dan sonra tekrardan HT Spor'un konuğu olacağım. 8 Haziran sabahı artık Fenerbahçe için başka bir dünya başlayacak. Hayattaki bütün tecrübemizi, bütün gençliğimizi, bütün maddi manevi yüreğimizi Fenerbahçe için koyacağız."

🎙️ Hakan Safi: Seçilirsem 8 Haziran'dan sonra tekrardan HT Spor'un konuğu olacağım. 8 Haziran sabahı artık Fenerbahçe için başka bir dünya başlayacak. Hayattaki bütün tecrübemizi, bütün gençliğimizi, bütün maddi manevi yüreğimizi Fenerbahçe için koyacağız.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/xIgLLvVsCO — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"STADIMIZI 64.500 KAPASİTELİ OLARAK YAPACAĞIZ"

"Stadımızı kendi yerinde 64.500 kişi kapasiteli olarak yapacağız. Avan proje onaylarını da aldık. Eski efsane başkanımız, projeyi sanki kendileri yapmış gibi sahiplenmiş. Biz de ne dedik? Zamanında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na kim bir taş bile koymuşsa Allah ondan razı olsun dedik.

Ancak sanki 64.500 kişilik bu projede bizim hiçbir emeğimiz yokmuş gibi, projeyi kendileri yapmış gibi sunmaya çalışıyorlar ve yanlış bilgi veriyorlar. Stad asla 8 ayda yapılamaz."

💥 Hakan Safi: Stadımızı kendi yerinde 64.500 kişi kapasiteli olarak yapacağız. Avan proje onaylarını da aldık. Eski efsane başkanımız, projeyi sanki kendileri yapmış gibi sahiplenmiş. Biz de ne dedik? Zamanında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na kim bir taş bile koymuşsa… pic.twitter.com/L2KpwcZgtL — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"İYİ KADRO KURACAĞIZ VE RAKİBİMİZİ YENECEĞİZ"

"Benim hayatım hep iddia üzerine geçti, hiçbir seçimi de kaybetmedim. Bizim hırsımız var ama asla aklımızın önüne geçmez. İyi kadro kuracağız ve rakibimizi yeneceğiz!"

🎙️ Hakan Safi: Benim hayatım hep iddia üzerine geçti, hiçbir seçimi de kaybetmedim. Bizim hırsımız var ama asla aklımızın önüne geçmez. İyi kadro kuracağız ve rakibimizi yeneceğiz!



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/aOP9KErZYn pic.twitter.com/ZvA63lbzm1 — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"AZİZ YILDIRIM GEÇMİŞLE HESAPLAŞMAYA GELİYOR"

"Aziz Yıldırım, geçmişle hesaplaşmaya ve kendi saltanatını sürdürmeye geliyor. Fenerbahçe hiçbir şekilde geçmişte yaşayamaz. Bu, unutmak değildir; Fenerbahçe’nin gerçekleri vardır. Ancak geçmişin hesabını yaparak, intikamla, kibirle ve nefretle işlerimizi sürdüremeyiz"

🎙️ Hakan Safi: Aziz Yıldırım, geçmişle hesaplaşmaya ve kendi saltanatını sürdürmeye geliyor. Fenerbahçe hiçbir şekilde geçmişte yaşayamaz. Bu, unutmak değildir; Fenerbahçe’nin gerçekleri vardır. Ancak geçmişin hesabını yaparak, intikamla, kibirle ve nefretle işlerimizi… pic.twitter.com/Sbnc37SiiB — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"TARAFTAR KISMI DA YILDIZ KADAR ÖNEMLİ"

"Taraftarlarımıza şunu söylüyorum: taraftar kısmı da yıldız kadar önemli. Zamanı gelince hepsini açıklayacağız. Bizim hesabımız hep şu: azdan az almak, çoktan çok almak. Fenerbahçe'nin markası çok kıymetli. Biz uyuduk, uyutulduk. Fenerbahçe'yi tabii ki seyretmek pahalı olmayacak ama Fenerbahçe markasını da herkes doğru şekilde taşıyacak."

🎙️ Hakan Safi: Taraftarlarımıza şunu söylüyorum: taraftar kısmı da yıldız kadar önemli. Zamanı gelince hepsini açıklayacağız. Bizim hesabımız hep şu: azdan az almak, çoktan çok almak. Fenerbahçe'nin markası çok kıymetli. Biz uyuduk, uyutulduk. Fenerbahçe'yi tabii ki seyretmek… pic.twitter.com/yPxZoQes1H — HT Spor (@HTSpor) June 5, 2026

"İKİNCİLİK F.BAHÇE'NİN KADERİ DEĞİLDİR"

"İkincilik Fenerbahçemizin kaderi değildir, başarı da değildir. Denenmişi tekrar denemek olmaz; eskiden yeni de olmaz. Rakibimiz 2018’den bu yana takımı şampiyon yapamadı. En son 2014’te şampiyon oldu, 2018’e kadar 4 sezonda şampiyonluk yaşayamadı.

İlk geldiği dönemde Ali Şen’den devraldığı süreçte de tablo ortadadır. Rakamlar yalan söylemez. Ben başarılı olduğum yerde dururum, başarısız olduğum yerde durmam. Fenerbahçe’ye desteğim her zaman devam eder; gidip küsenlerden değilim.

2018’den beri de kayda değer bir olumlu açıklaması yok. “SPK’ya şikayet ederim” diyen zihniyetle aynı çizgide bir yaklaşım."