5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'nin bedeninde merak uyandıran keşif

İtalya ile Avusturya arasındaki Alp Dağları bölgesinde 5 bin 300 yıl önce yaşamını yitiren ve 1991 yılında buzulların arasında bulunan Ötzi'nin bedeninde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı inceleme yapıldı.

Araştırmacılar, Anadolu'daki ilk çiftçilerle bağlantısı bulunan Ötzi'nin bedeninde ve dokularında üç farklı mikrobiyal topluluk keşfetti.

ESKİ VE YENİ BAKTERİLER BİR ARADA

Bunlar, yaşamı sırasında bağırsaklarında bulunan antik bakteriler, bedeninin binlerce yıl boyunca gömülü kaldığı buzul ortamından gelen soğuğa dayanıklı mikroorganizmalar ve müzede koruma çalışmaları sırasında son 30 yılda vücuda yerleşen modern mikroplardan oluşuyor.

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Araştırmanın başyazarı ve İtalya'daki Eurac Araştırma Enstitüsü Mumya Çalışmaları Enstitüsünden mikrobiyolog Mohamed Sarhan, Ötzi'nin biyolojik olarak hareketsiz bir kalıntı olmadığını belirterek, "Çalışmamız, Ötzi'nin durağan ve biyolojik olarak etkisiz bir kalıntı olmadığını, dinamik bir ekosistem olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

MAYALAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Sarhan, mumyanın üzerinde yaşayan bazı mikroorganizmaların metabolik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, soğuğa uyum sağlamış mayaların büyümeye devam ettiğini ve bazı bakterilerin onlarca yıldır çeşitli dokularda varlığını koruduğunu kaydetti.

Araştırmacılara göre, Ötzi'nin bağırsaklarında tespit edilen antik bakteriler, sanayileşme, antibiyotik kullanımı ve işlenmiş gıdaların yaygınlaşmasından önce yaşayan insanların bağırsak mikrobiyotası hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Bu bakterilerin, lif açısından zengin geleneksel beslenme biçimleriyle ilişkili olduğu ve günümüz Batı toplumlarında nadiren görüldüğü belirtildi.

Sarhan, "Ötzi bize kaybettiğimiz mikrobiyal çeşitliliği gösteriyor. Bu mikroorganizmalar gelecekte sağlık açısından yeniden kazanmak isteyebileceğimiz unsurlar olabilir" ifadelerini kullandı.

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Araştırma ayrıca, Ötzi'nin korunması açısından da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde, eksi 6 derecede muhafaza edilen mumyanın üzerinde soğuğu seven maya türlerinin aktif şekilde çoğaldığı belirlendi.

Bilim insanları, müzede nem seviyesini korumak için kullanılan püskürtme suyunun da yeni bakteri topluluklarının mumyanın yüzeyine yerleşmesine neden olduğunu tespit etti.

Önceki araştırmalar, yaklaşık 45 yaşında öldüğü belirlenen Ötzi'nin son öğünlerinde geyik ve keçi eti ile buğday tükettiğini ortaya koymuştu. Ayrıca bakır balta, yay, oklar, çakmaktaşı hançer ve sırt çantası taşıyan Ötzi'nin vücudunda geometrik dövmeler bulunduğu biliniyor.

Araştırma sonuçları, bilimsel dergi Microbiome'da yayımlandı.

*Görsel Shutterstock tarafından servis edilmiştir.