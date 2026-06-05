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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!

        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!

        Galatasaray, Icardi'nin ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak menajerler tarafından önerilen Jhon Duran'ın üzerinde durmaya başladı. İşte detaylar...

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Galatasaray'da yeni sezonun yol haritası çiziliyor. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un gerçekleştirdiği son zirvede somut kararlar alındı, kulübün önceliği ve izleyeceği strateji ise netleşti.

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        Sarı-kırmızılı kurmaylar, ilk olarak Mauro Icardi'nin durumunu masaya yatırdı. Arjantinli süper yıldız konusunda acele etmeme kararı alan yönetim, oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor. 10 gün içinde kesin kararını bildirmesi beklenen golcünün tavrına göre forvet hattına yapılacak takviyeler netlik kazanacak.

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        Icardi'nin durumuna göre B planını hazır tutan Galatasaray'a menajerler tarafından önerilen Jhon Duran ismi sıcaklığını koruyor.

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        Genç yaşı ve potansiyeliyle dikkat çeken Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılıların ihtiyacı olan yaş kriterlerine tam uyuyor. Yönetim ve teknik heyet şu anda sıcak bakmasa da Duran ismini de reddetmiyor.

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        Orta sahaya yaratıcılık katmak isteyen Aslan, gözünü Can Uzun'a dikti. Hem Başkan Özbek'in hem de Okan Buruk'un 21 yaşındaki yeteneği kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi. Ancak bu transferde işler o kadar kolay değil.

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        Oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt, genç yıldızı Dünya Kupası'na kadar elden çıkarmaya pek sıcak bakmıyor ve 60 milyon euro isteyerek tok satıcı rolünü oynuyor.

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        Galatasaray yönetimi, Frankfurt'un bu katı tutumuna rağmen pes etmeye niyetli değil. Can Uzun transferi için tüm ekonomik ve idari şartlar sonuna kadar zorlanacak.

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