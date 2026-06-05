Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!

Sürecin sonunda CHP bölünecek mi? Yeni Parti masada mı? Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Yeni MYK ile CHP hangi adımı atacak? CHP'de yeni güç Merkezi MYK'mı? Kılıçdaroğlu'nun tercihi ne söylüyor? Kılıçdaroğlu kimleri ihraç edecek? CHP'de büyük yol ayrımı kapıda mı? Partiyi PM mi, MYK mı yönetec... Daha Fazla Göster

Sürecin sonunda CHP bölünecek mi? Yeni Parti masada mı? Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Yeni MYK ile CHP hangi adımı atacak? CHP'de yeni güç Merkezi MYK'mı? Kılıçdaroğlu'nun tercihi ne söylüyor? Kılıçdaroğlu kimleri ihraç edecek? CHP'de büyük yol ayrımı kapıda mı? Partiyi PM mi, MYK mı yönetecek? CHP'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Armağan Öztürk ve Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş anlattı. Daha Az Göster