Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca: Hiç var olmayan bir adam operasyonun seyrini değiştirdi

TARİHİN EN BÜYÜK ALDATMACALARINDAN BİRİ

Operation Mincemeat, II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz istihbaratının gerçekleştirdiği en dikkat çekici aldatma operasyonlarından biri olarak tarihe geçti. İngilizler, sahte gizli belgeler taşıyan bir cesedi kullanarak Nazi Almanyasını yanlış bir çıkarma planına inandırdı. Operasyonun başarısı ise savaşın gidişatını etkileyen hamlelerden biri olarak değerlendirildi.

MÜTTEFİKLER SİCİLYA ÇIKARMASINI GİZLEMEK İSTEDİ

1943 yılında Müttefikler, Akdeniz üzerinden ilerlemek için Sicilya Adası’na çıkarma yapmaya hazırlanıyordu. Ancak Almanların Sicilya ihtimalini tahmin ettiğini düşünen İngiliz yetkililer, dikkatleri başka bir bölgeye çekmek istedi. Bunun üzerine İngiliz istihbaratı, Almanları Yunanistan ve Sardinya’ya çıkarma yapılacağına inandıracak kapsamlı bir plan hazırladı.

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