Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca: Hiç var olmayan bir adam operasyonun seyrini değiştirdi
II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz istihbaratı, sahte gizli belgeler taşıyan bir cesedi İspanya kıyılarına bırakarak Nazi Almanyasını yanlış bir çıkarma planına inandırdı. "Operation Mincemeat" adı verilen operasyon, savaş tarihinin en dikkat çekici aldatma hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
TARİHİN EN BÜYÜK ALDATMACALARINDAN BİRİ
Operation Mincemeat, II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz istihbaratının gerçekleştirdiği en dikkat çekici aldatma operasyonlarından biri olarak tarihe geçti. İngilizler, sahte gizli belgeler taşıyan bir cesedi kullanarak Nazi Almanyasını yanlış bir çıkarma planına inandırdı. Operasyonun başarısı ise savaşın gidişatını etkileyen hamlelerden biri olarak değerlendirildi.
MÜTTEFİKLER SİCİLYA ÇIKARMASINI GİZLEMEK İSTEDİ
1943 yılında Müttefikler, Akdeniz üzerinden ilerlemek için Sicilya Adası’na çıkarma yapmaya hazırlanıyordu. Ancak Almanların Sicilya ihtimalini tahmin ettiğini düşünen İngiliz yetkililer, dikkatleri başka bir bölgeye çekmek istedi. Bunun üzerine İngiliz istihbaratı, Almanları Yunanistan ve Sardinya’ya çıkarma yapılacağına inandıracak kapsamlı bir plan hazırladı.
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HİÇ VAR OLMAYAN BİR ADAM YARATILDI
Operasyonda kullanılan ceset, Glyndwr Michael adlı Galli bir sivile aitti. Kaynaklara göre Michael, Londra’da yaşamını kaybettikten sonra İngiliz yetkililer cesedinin operasyon için uygun olabileceğini değerlendirdi. Ölüm şeklinin “denizde hayatını kaybetmiş bir asker” görüntüsüne uyarlanabileceği düşünüldü.
Operasyonun en dikkat çekici ve tartışmalı yönlerinden biri de gerçek bir insanın bedeninin askerî bir aldatma planında kullanılması oldu. Michael’ın kimliği uzun yıllar boyunca kamuoyundan gizli tutuldu.
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İNANDIRICILIĞI ARTIRMAK İÇİN TÜM DETAYLARA DİKKAT EDİLDİ
Operasyonda kullanılan cesede “Binbaşı William Martin” adıyla tamamen yeni bir kimlik hazırlandı. Cesede askerî üniforma giydirildi, cebine kişisel eşyalar yerleştirildi. Ancak planın en dikkat çekici kısmı, karakterin yalnızca bir asker gibi değil gerçek bir insan gibi hazırlanması oldu.
Cebine aşk mektupları, tiyatro bileti, banka belgeleri, fişler ve günlük yaşamı çağrıştıran küçük eşyalar konuldu. İngiliz istihbaratı, Almanların yalnızca resmî evraklara değil kişisel detaylara da dikkat edeceğini düşündü. Bu nedenle “William Martin” için adeta gerçek bir hayat hikâyesi oluşturuldu.
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SAHTE ASKERİ BELGELER HAZIRLANDI
Operasyonun merkezinde sahte askerî belgeler yer aldı. Belgelerde Müttefik kuvvetlerinin asıl hedefinin Sicilya değil, Yunanistan ve Sardinya olduğu izlenimi veriliyordu. Evrak çantası da operasyonun gerçekçi görünmesi için özel olarak cesede zincirlendi.
İngiliz istihbaratı, bu belgelerin Almanların eline geçmesini özellikle istedi. Operasyonun amacı kontrollü şekilde yanlış bilgi sızdırmaktı.
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CESET İSPANYA KIYILARINDA "BULUNDU"
Hazırlanan ceset, bir uçak ya da deniz kazası yaşanmış görüntüsü verilerek İspanya kıyılarına bırakıldı. İspanya savaş sırasında resmî olarak tarafsızdı ancak Nazi Almanyası ile bağlantıları bulunuyordu. İngilizler de bu nedenle belgelerin Alman istihbaratına ulaştırılacağını hesapladı.
Plan beklendiği gibi ilerledi. Ceset bulundu, üzerindeki belgeler incelendi ve bilgiler kısa süre içinde Almanlara ulaştı.
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PLAN BAŞARILI OLDU: ALMAN BİRLİKLERİNİN BİR KISMI BAŞKA BÖLGELERE KAYDIRILDI
Kaynaklara göre Nazi lideri Adolf Hitler, belgelerde yer alan çıkarma planlarını gerçek kabul etti. Bunun üzerine Alman birliklerinin bir bölümü Sicilya yerine Yunanistan ve Sardinya gibi bölgelere yönlendirildi.
Müttefik kuvvetleri Sicilya’ya çıkarma yaptığında ise beklediklerinden daha düşük dirençle karşılaştı. Tarihçiler, operasyonun Sicilya harekâtının başarısına önemli katkı sağladığını ve savaş tarihinin en etkili aldatma operasyonlarından biri olduğunu belirtiyor.
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OPERASYON UZUN SÜRE GİZLİ TUTULDU
Operasyon yıllarca devlet sırrı olarak kaldı. Daha sonra İngiliz arşivlerinde bulunan belgelerin açıklanmasıyla olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyonda kullanılan sahte kimlik belgeleri, mektuplar ve kişisel eşyalar bugün hâlâ savaş tarihinin en dikkat çekici istihbarat örnekleri arasında gösteriliyor.
OLAY KİTAPLARA VE FİLMLERE KONU OLDU
Operation Mincemeat operasyonu daha sonra kitaplara, belgesellere ve filmlere de konu oldu. Operasyon uzun yıllar boyunca “The Man Who Never Was” adıyla anıldı. Özellikle operasyonun gerçekçilik üzerine kurulmuş olması, olayın savaş tarihinin en sıra dışı hikâyelerinden biri olarak görülmesine neden oldu.
Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur
Haber kaynak: Britannica, National WWII Museum, Imperial War Museums