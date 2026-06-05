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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump yineledi: İran'dan sonra Küba ile ilgileneceğiz | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump yineledi: İran'dan sonra Küba ile ilgileneceğiz

        Küba'ya yönelik açıklamalarını zaman zaman gündeme getiren ABD Başkanı Trump, bu konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        Trump'tan yine Küba mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki yönetimin "çöktüğünü" savunarak "İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Küba'daki yönetimin neredeyse "tamamen çöktüğünü" ve Küba halkına "iyilik" yapmak istediklerini savunan Trump, Kübalıların kendilerinden yardım istediklerini ifade etti.

        ABD Başkanı, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canele ABDnin getirdiği yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu.

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