ABD Başkanı Trump yineledi: İran'dan sonra Küba ile ilgileneceğiz

"Ülkeyi Asya bozkırlarına mı çeviriyorsunuz?" diye küçümsenen okçuluk heykelleri, aslında bir vizyonun ilk adımlarıydı. Çocukluğunda dut dallarından yay yapan bir neslin imkânsızlıklarından, Mete Gazozların dünya şampiyonluklarına uzanan bu yolculuk; gelenekle moderni buluşturan Uluslararası Fetih K... Daha Fazla Göster

"Ülkeyi Asya bozkırlarına mı çeviriyorsunuz?" diye küçümsenen okçuluk heykelleri, aslında bir vizyonun ilk adımlarıydı. Çocukluğunda dut dallarından yay yapan bir neslin imkânsızlıklarından, Mete Gazozların dünya şampiyonluklarına uzanan bu yolculuk; gelenekle moderni buluşturan Uluslararası Fetih Kupası ile bir medeniyet mirasına dönüştü. Daha Az Göster