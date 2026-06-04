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        Haberler Ekonomi Otomobil Şarj istasyonlarını işgal edenler için yaptırım uyarısı

        Şarj istasyonlarını işgal edenler için yaptırım uyarısı

        Elektrikli araç şarj noktalarına park eden içten yanmalı araçlar için yaptırım gündemde. OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, söz konusu yaptırımların nasıl olacağı konusunda kamu otoriteleri ile görüşme halinde olduklarını bildirdi

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        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde, elektrikli araç sektöründeki güncel gelişmeleri, şarj istasyonlarının geleceğini ve yeni trendleri Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek değerlendirdi.

        Canlı yayında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Aydilek, elektrikli araç şarj istasyonlarına park eden içten yanmalı motora sahip araçların kullanıcılar nezdinde sorun yarattığına işaret etti ve bu konuda yaptırım gerektiğini savundu.

        Aydilek, söz konusu yaptırımların nasıl olacağı konusunda ise kamu otoriteleri ile görüşme halinde olduklarını bildirdi.

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        Öte yandan, 180'den fazla şirketin şarj operatörü lisansına sahip olduğunu da açıklayan Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, önümüzdeki yıllarda sektörde bir konsolidasyon yaşanabileceğini söyledi.

        Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek'in açıklamalarından öne çıkan bir diğer önemli başlık ise şarj noktalarının artık akaryakıt istasyonları gibi birer mola noktasına dönüşmeye başlaması oldu.

        Bu kapsamda Eşarj, sürücülerin araçlarının şarjlanma süresinde dinlenebilecekleri bir dinlenme noktası olan 'Deşarj'ı ilk olarak Aydın Söke'de hizmete sunduklarını anlatan Aydilek, yeni Deşarj noktalarının da önümüzdeki dönemde açılacağını duyurdu.

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        #Eşarj
        #ELEKTRİKLİ ARAÇ
        #otomobil
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