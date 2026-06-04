Hayatta kalmak için gölün üzerine yerleştiler! İşte dünyanın en sıra dışı köyü
Ne bir sokak var ne de tek bir otomobil... Benin'deki Nokoue Gölü üzerinde kurulu olan Ganvie'de yaşam tamamen suyun üzerinde akıyor. "Afrika'nın Venedik'i" olarak anılan bu köyün sıra dışı görüntüsünün ardında ise yüzyıllar öncesine uzanan bir kaçış ve hayatta kalma hikâyesi yatıyor.
Sokakların olmadığı, otomobillerin hiç kullanılmadığı ve günlük hayatın tamamen suyun üzerinde aktığı bir köy düşünün… Batı Afrika ülkesi Benin’de bulunan Ganvie tam olarak böyle bir yer. Bugün binlerce kişinin yaşadığı bu sıra dışı yerleşimi farklı kılan ise yalnızca günlük yaşam düzeni değil, yüzyıllar öncesine uzanan kuruluş hikâyesi.
BU KÖY KARADA DEĞİL, GÖLÜN ÜZERİNDE KURULDU
Benin’deki Nokoue Gölü üzerinde kurulu Ganvie köyü, ilk bakışta dev bir yüzen yerleşimi andırıyor. Evler, gölün içine çakılan uzun ahşap direkler üzerinde yükseliyor.
Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı köye, ülkenin en büyük şehri Kotonu’dan yaklaşık yarım saat süren sandal yolculuğuyla ulaşılıyor.
“AFRİKA’NIN VENEDİK’İ” OLARAK ANILIYOR
Ganvie’de hayatın ritmini yollar değil su belirliyor. İnsanlar işe, okula, pazara ve komşularına sandallarla gidiyor. Yerel halk geçiminin büyük bölümünü balıkçılıkla sağlarken, göl üzerindeki yüzer pazarlar da köyün en dikkat çekici noktaları arasında yer alıyor.
Su üzerinde kurulmuş olmasına rağmen köyde okullar, ibadethaneler ve günlük yaşam için gerekli birçok yapı bulunuyor. Köy sakinleri, günlerinin büyük bir bölümünü kayıklar üzerinde geçirdiği için “su adamları” olarak anılıyor.
KÖLELİKTEN KAÇANLARIN SIĞINAĞI OLDU
Ganvie’nin bugün dünyanın en sıra dışı yerleşimlerinden biri olarak görülmesinin arkasında zorlu bir geçmiş yatıyor.
Bölgede yaşayan Tofinu topluluğu, köle ticaretinden kaçabilmek için güvenli bir sığınak arıyordu. Fon ve Dahomey krallıklarının askerleri tarafından yakalanarak Avrupalı tüccarlara satılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan topluluk, çareyi Nokoue Gölü’ne sığınmakta buldu.
SU ÜZERİNDE YENİ BİR YAŞAM KURDULAR
Rivayete göre göl kutsal kabul ediliyordu ve askerler dini nedenlerle suya girmiyordu. Tofinu topluluğu da bu avantajı kullanarak gölün üzerine uzun ahşap direkler üzerinde evler inşa etmeye başladı.
Zamanla büyüyen bu yerleşim, bugün binlerce kişinin yaşadığı Ganvie köyüne dönüştü.
KAÇIŞ NOKTASIYDI, BUGÜN TURİZMİN MERKEZİ OLDU
Bir zamanlar köle ticaretinden kaçan insanların sığındığı Ganvie, bugün Benin’in en çok ziyaret edilen noktalarından biri hâline geldi.
Her yıl çok sayıda turist, yüzyıllardır göl üzerinde sürdürülen bu yaşam biçimini yakından görmek için köye geliyor.
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