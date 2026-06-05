Petrol fiyatları, bir önceki seansta yaşanan sert düşüşlerin ardından cuma günü neredeyse hiç değişmedi.

Lübnan'daki Hizbullah milislerinin yeni ateşkesi reddetmesinin ardından, ABD-İsrail-İran savaşının yakın vadede sona erme olasılığı azaldı.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü yüzde 2,8 gerilemesinin ardından 95 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) ise 93 doların altında kaldı.

Reuters'in aktardığına göre, OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmaya ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına rağmen, OPEC'in bu yıl için günlük 1,2 milyon varil petrol talebi artışı tahminine bağlı kaldığını söyledi.

İRAN'IN PETROL İHRACATI SON 6 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Nakliye verilerine göre, İran'ın petrol ihracatı, esas olarak ABD deniz ablukası nedeniyle son altı yılın en düşük seviyesine geriledi; ancak Çin'deki zayıf talep de petrol fiyatlarını düşürdü.

Öte yandan Fitch Solutions'ın 2 Haziran tarihinde verdiği tahminde yıl sonu için Brent petrol tahmini 71 dolar olurken Rabobank'ın verdiği tahmin ise yıl sonu için 100 dolar oldu.