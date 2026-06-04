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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı | Dış Haberler

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı

        Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu. Erdoğan ve Tchiani, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Erdoğan, "Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani'yi başkent Ankara'da ağırladı.

        İkili görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer’in kalkınma mücadelesini destekliyoruz.

        Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.

        Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız."

        Ortak anlaşmalar imzalandı

        Erdoğan ve Tchiani'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

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        İki ülke arasındaki "Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2026-2030 Yılları İçin Uygulama Protokolü"ne Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imza attı.

        "Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou imzaladı.

        "Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokol"e Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Nijer Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanı Albay Dr. Garba Hakimi imza attı.

        "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijer Cumhuriyeti Ulusal Diplomatik ve Stratejik Araştırmalar Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"nı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare imzaladı.

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