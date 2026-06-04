İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste: Dünyada trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu 10 şehir!
İşe, okula veya eve ulaşmaya çalışırken yollarda harcanan zaman, modern dünyanın en büyük krizlerinden biri olmaya devam ediyor. Açıklanan son veriler, sürücülere direksiyon başında kelimenin tam anlamıyla ömür tükettiren 10 şehri sıraladı. Hangi metropollerin trafik çilesiyle boğuştuğunu ve zirvedeki çarpıcı ismi sizin için derledik!
Dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde, milyonlarca insan her gün saatlerini trafikte kaybediyor. Son yayımlanan güncel istatistikler, küresel çapta trafik yoğunluğunun en kötü olduğu merkezleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İstanbul'un da zirvesinde yer aldığı bu listenin detayları haberimizin devamında...
KÜRESEL TRAFİK ÇİLESİ BÜYÜYOR
Dünya genelinde trafik sıkışıklığı, sürücüler için her geçen gün daha büyük bir kabusa dönüşüyor.
Açıklanan son veriler, trafik oranlarının hangi şehirlerde yaşamı durma noktasına getirdiğini ve ulaşıma ne kadar zaman kurban edildiğini ortaya koydu. Listede yer alan metropollerin ortak noktası ise altyapıların modern çağın araç yükünü taşıyamaması.
HİNDİSTAN VE SİBİRYA SOKAKLARINDA DURUM
Listenin onuncu sırasında Hindistan'ın kalabalık teknoloji ve ticaret merkezlerinden Bengaluru yer alıyor. Yüzde 48'lik bir sıkışıklık oranına sahip olan şehirde, bir önceki yıla göre ufak bir rahatlama görülse de kargaşa hız kesmeden sürüyor.
Hemen ardından dokuzuncu sırada Rusya'nın dondurucu soğuklarıyla bilinen Sibirya bölgesindeki Novosibirsk karşımıza çıkıyor. Bengaluru ile benzer oranlara sahip olan şehirde trafik yoğunluğu her geçen yıl daha da kötüye gidiyor.
DOĞU AVRUPA VE RUSYA'DA YOĞUNLUK ARTIYOR
Avrupa'nın en sorunlu ulaşım ağlarından birine sahip olan Romanya'nın başkenti Bükreş, listede sekizinci sırada bulunuyor. Özellikle Calea Victoriei Bulvarı gibi ana arterlerde sürücüler ciddi zaman kaybı yaşıyor.
Yedinci sırada ise Rusya'nın tarihi ve en büyük ikinci şehri St. Petersburg var. Günden güne artan araç sayısıyla birlikte sürücülerin yollarda geçirdiği süre de düzenli olarak katlanıyor.
KARADENİZ'DEN HİNDİSTAN'A UZANAN ZİNCİR
Altıncı sıraya geldiğimizde Ukrayna'nın önemli sahil kenti Odessa bizi karşılıyor. Şehirdeki araç trafiği gözle görülür bir artış eğiliminde ve yollar kapasitesini çoktan aşmış durumda.
Beşinci sırada ise Hindistan'ın metropolü Mumbai bulunuyor. Şiddetli muson yağmurlarının hayatı felç ettiği şehirde, günlük güneşlik günlerde bile trafik dünyanın en kötüleri arasında kalmaya devam ediyor.
GÜNEY AMERİKA'DA SAATLER KAYBOLUYOR
Listenin dördüncü sırasında yönümüzü Güney Amerika'ya, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya çeviriyoruz.
Elde edilen çarpıcı verilere göre Bogota'da her gün işe gidip gelen ortalama bir sürücü, yıl boyunca tam 126 saatini sadece trafikte bekleyerek çöpe atıyor. Bu süre, şehirdeki ulaşım sisteminin ne kadar yetersiz kaldığının en büyük kanıtı.
UKRAYNA VE RUSYA ZİRVEYİ ZORLUYOR
Üçüncü sırada Ukrayna'nın başkenti ve en büyük şehri Kiev yer alıyor. Yüzde 56'lık yüksek sıkışıklık oranıyla ülkenin en yoğun ulaşım ağına sahip. İkinci sırada ise Rusya'nın başkenti Moskova var.
1147 yılında kurulan ve dairesel bir şehir planlamasına sahip olan bu tarihi merkez, ne yazık ki modern trafiğin ihtiyaçlarına yanıt veremiyor ve yoğunluk giderek tırmanıyor.
ZİRVENİN SAHİBİ: İSTANBUL
Listenin en tepesinde, birinci sırada ise Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul yer alıyor. Zaten kronikleşmiş bir trafik sorununa sahip olan mega kentte, istatistikler sıkışıklığın giderek daha da kötüleştiğini gösteriyor. Sürücüler her gün kilometrelerce uzayan kuyruklarda ve kilitlenen köprü yollarında çok büyük bir sabır testi veriyor.