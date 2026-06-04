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        Michael Jackson'dan tarihi müzik listesi başarısı

        Michael Jackson, ölümünden sonra bile rekor kırıyor. 'Popun Kralı', 'Michael' filminin popülaritesinden etkilenerek Billboard Hot 100 listesinde tarihe geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Jackson'dan tarihi başarı

        Michael Jackson, 1970'lerden bu yana her 10 yılda bir, Billboard Hot 100 listesine girmeyi başaran ilk ve tek sanatçı oldu.

        1970'ler, 1980'ler, 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve vizyona giren 'Michael' biyografi filmi ile TikTok akımlarının etkisiyle 2020'lerde de Hot 100 listesinde ilk 10'a girme başarısı gösteren tek sanatçı olarak tarihe geçti.

        Jackson'ın 2009'da hayatını kaybetmesinin ardından daha önce yayımlanmamış şarkıları, 2014 yılında albümleştirilmişti. Bu albümden çıkan 'Chicago' şarkısı, Haziran 2026'da Hot 100 listesine 30'uncu sıradan girerek Jackson'ın rekorunu pekiştirdi.

        2020'lerde listeye yeni bir şarkının girmesiyle birlikte, Jackson'ın Hot 100 listesine, son 60 yılda, her 10 yılda yeni şarkıları girmiş oldu. 1970'lerde 11, 1980'lerde 20, 1990'larda 12, 2000'lerde dört, 2010'larda dört ve 2020'lerde bir şarkı listede yer aldı.

        İçinde bulunduğumuz ayda listeye giren 'Chicago' şarkısı, Jackson'ın 1972'de 'Got to Be There' ile başlayan solo kariyerindeki 52'nci Hot 100 hiti oldu.

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        ESKİ ŞARKIYI GENÇ DİNLEYİCİLER YENİDEN KEŞFETTİ

        'Chicago', büyük ölçüde Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmin gişede büyük başarı yakalamasıyla Jackson'ın şarkılarına olan ilginin yeniden canlanmasından etkilendi ve böylece dijital platformlardaki dinlenme oranlarındaki artış sayesinde Hot 100 listesine girdi. Oysa 'Chicago' ilk yayımlandığı dönemde Jackson'ın en büyük hitlerinden biri olmamıştı. Üstelik şarkı filmde de yer almıyor. Bunun yerine, şarkı özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarında yeni nesil dinleyiciye ulaşarak popülerleşti.

        Şarkı, dünya çapında 388 milyon dinlenme sayısına ulaştı. Billboard'a göre, son dönemdeki yükselişi istikrarlı bir şekilde devam etti. 9 Mayıs'taki liste haftasında 3,8 milyon olan dinlenme sayısı 16 Mayıs'ta 5,4 milyona, 23 Mayıs'ta 6,9 milyona ve 30 Mayıs'ta 8,3 milyona ulaştı. Şarkının 9 Mayıs'taki toplam dinlenme sayısı tek başına bir önceki haftaya göre yüzde 83'lük bir artış gösterdi.

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        En son Hot 100 listesinde Jackson'ın ikinci şarkısı olarak 19'uncu sırada 'Billie Jean' yer alıyor. Listede ayrıca 31'inci sırada 'Human Nature' ve 43'üncü sırada 'Don't Stop 'Til You Get Enough' şarkıları bulunuyor.

        'KRAL'IN REKORLARI

        Jackson, kariyeri boyunca pek çok rekora imza attı. Dünya çapında 500 milyondan fazla plak satışı, kazandığı 13 Grammy Ödülü ve 31 kez Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdırarak 'Tüm Zamanların En Başarılı Eğlence Sanatçısı' ünvanını elinde tutuyor. 1982 tarihli 'Thriller' albümü, 55 milyonu aşan satışıyla tüm zamanların en çok satan albümü konumunda yer alıyor.

        Jackson, 1984 yılında 'Thriller' albümüyle aynı gecede 8 Grammy ödülü kazandı. Popüler müzik tarihinde en çok ödül kazanan kayıt sanatçısı ünvanını taşıyor.

        Jackson, 1993 yılında Super Bowl devre arası şovuyla, yayınlandığı kanalda maçın kendisinden daha yüksek reyting alan ilk sanatçı oldu.

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