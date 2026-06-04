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        Haberler Gündem 3. Sayfa Canlı konumu takip ettiler! ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı! | Son dakika haberleri

        Canlı konumu takip ettiler! ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!

        İstanbul Sarıyer'de Halis Ö. adlı kişi, iddiaya göre 2 kişi tarafından alıkonuldu. Halis Ö.'nün ABD'de bulunan arkadaşı da, polise habere vererek canlı konumu paylaştı. Düzenlenen operasyonla Halis Ö. kurtarıldı ve 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!

        Sarıyer'de ABD telefon kodlu bir numaradan yapılan ihbar Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Arkadaşının kaçırıldığını söyleyen kişinin paylaştığı canlı konumu takip eden ekipler, Halis Ö.’yü (42) bir iş yerinde buldu.

        DHA'nın haberine göre Halis Ö., yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Mehmet Can Y. (37) ve Ufuk G.’nin (36) kendisini alıkoyduğunu öne sürdü. İş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Can Y. tutuklandı; Ufuk G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Olay, 28 Mayıs Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’nin sabit hattını ABD telefon kodlu bir numaradan arayan ve kendisini Serdar olarak tanıtan kişi, arkadaşı Halis Ö.‘ye saat 17.00’den itibaren ulaşamadığını söyledi. Arkadaşının kaçırıldığını öne süren ihbarcı, elindeki canlı konum bilgisini de ekiplerle paylaştı.

        YERİ CANLI KONUMDAN TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, canlı konumun gösterdiği iş yerine gitti. İş yerinde bulunan Halis Ö.’yu kurtaran ekipler, Halis Ö.’nün Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını, taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu iddia ettiğini belirledi.

        SARIYER ASAYİŞ POLİSİ KURTARDI

        İş yerinde arama yapan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili Mehmet Can Y. ve Ufuk G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Can Y.’nin poliste daha önceden 3, Ufuk G.’nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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