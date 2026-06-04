Mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat, yüzde 10,7 düşüş ile 28,1 milyar dolara geriledi.

5,6 milyar dolar ile son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı ortaya çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,1'e yükseldi.

Petrol ithalatı yaklaşık 2,5 milyar dolar arttı.

Detaylar birazdan...