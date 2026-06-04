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        Haberler Ekonomi Para Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı

        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı

        Mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat, yüzde 10,7 düşüş ile 28,1 milyar dolara geriledi. 5,6 milyar dolar ile son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı

        Mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat, yüzde 10,7 düşüş ile 28,1 milyar dolara geriledi.

        5,6 milyar dolar ile son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı ortaya çıktı.

        İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,1'e yükseldi.

        Petrol ithalatı yaklaşık 2,5 milyar dolar arttı.

        Detaylar birazdan...

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