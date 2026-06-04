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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Burçak Şişman 4 yıl önce balkondan düştü! Komadan çıktı faili söyledi | Son dakika haberleri

        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 1 Nisan 2022 tarihinde balkondan düşerek ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan 41 yaşındaki Burçak Şişman, gözlerini açtıktan sonra eşinin kendisini ittiğini iddia etti. Şişman, "Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!

        İstanbul'da olay, 1 Nisan 2022 tarihinde Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Burçak Şişman (41), balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şişman, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü ve bir süre komada kaldı.

        "CAMIN ÖNÜNE SÜRÜKLEYİP İTTİ"

        Bilincinin açılmasının ardından ifade veren Burçak Şişman, eşi Adem Şişman'ın uyuşturucu kullandığını ve uzun süredir kendisine baskı uyguladığını öne sürdü. Şişman ifadesinde, "Aramızda tartışma yoktu. Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp ‘Beni kurtar' demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" dedi.

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        "AVUÇLARINDAKİ YARA TUTUNMA ÇABASI"

        Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Burçak Şişman'ın avuç içlerinde bulunan yaraların düşme sırasında bir cisme tutunma çabası sonucu oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

        VÜCUDUNDA KALICI HASAR OLUŞTU

        Raporda, bu tür bulguların literatürde cinayet kaynaklı olaylarda daha sık görüldüğü ifade edildi. Ayrıca düşüş sırasında ağaç dallarına çarpmasının hızını azalttığı ancak buna rağmen vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu kaydedildi.

        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        Yapılan incelemelerde Burçak Şişman'ın geçmişinde intihar eğilimine ilişkin herhangi bir psikiyatrik kayda rastlanmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise mağdurun kafatasında ve omurgasında parçalı kırıklar ile beyin kanaması meydana geldiği tespit edildi.

        SAĞ GÖZÜ BÜYÜK ORANDA GÖRMÜYOR

        Olay sonrasında Burçak Şişman'ın yüz felci geçirdiği, sağ gözünde büyük oranda görme kaybı oluştuğu ve konuşma zorluğu yaşadığı, söz konusu rahatsızlıkların hukuken organ işlevinin yitirilmesi kapsamında değerlendirildiği raporda yer aldı.

        18 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Hazırlanan iddianamede, sanık Adem Şişman hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanık önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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