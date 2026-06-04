Yerebatan Sarnıcı'nın devrine durdurma kararı
İstanbul Sultanahmet'te bulunan ve İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi
Giriş: 04 Haziran 2026 - 15:47 Güncelleme:
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8'nci İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.
Ayrıca kararda, "Dava konusu işlemin uygulanması halinde, dava konusu taşınmazın tahliye edilmesi sonucu doğacağından, davacı idare açısından telafisi güç zararlar doğabileceği de açıktır" denildi.
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