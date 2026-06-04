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        Anayasa Mahkemesi'nde nafakada karar günü!

        Anayasa Mahkemesi'nin, boşanmada "süresiz nafaka" verilmesini düzenleyen Türk Medeni Kanun'un ilgili maddesinin iptal istemini bugünkü gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlaması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Nafakada karar günü!

        Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak.

        Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

        Yüksek Mahkeme, başvuruyu bugün Genel Kurul gündemine aldı.

        Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.

        Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

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