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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!

        Samsun'da, Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği elektrik faciasının detayları ortaya çıktı. Arızalı su pompasını tamir etmek için kuyuya inen işçilerin, pompadaki elektrik kaçağı nedeniyle yüksek gerilim akımına kapılarak can verdikleri belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olay, dün saat 21.40'ta Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan fabrikanın çelikhane tesisinde meydana geldi.

        KUYUDAKİ POMPAYI ONARIYORLARDI

        Edinilen bilgiye göre, atık suların toplandığı kuyu içerisinde arızalanan su pompasını onarmak için çalışma yapan Mustafa İnanç (50), Naci Gezer (46) ve Yunus Çekiç (47), yüksek gerilim akımına kapıldı.

        3 İŞÇİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Üç işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Yunus Çekiç, 47 yaşındaydı.
        Yunus Çekiç, 47 yaşındaydı.

        SU POMPASINDA ELEKTRİK KAÇAĞI BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelerde, kuyu içerisindeki su pompasında elektrik kaçağı bulunduğu tespit edildi. Savcının talimatı doğrultusunda söz konusu su pompası olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alındı.

        Mustafa İnanç, 50 yaşındaydı.
        Mustafa İnanç, 50 yaşındaydı.

        BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla hazırlanacak bilirkişi raporuna gör göre olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin tespit edilerek gözaltına alınacağı öğrenildi.

        Naci Gezer, 46 yaşındaydı.
        Naci Gezer, 46 yaşındaydı.

        "İHMALİ OLANLAR CEZASINI ÇEKSİN"

        Yunus Çekiç'in akrabası Uğur Ayyıldız, "Acımız büyük. Yaşanmaması gereken bir olay. Araştırılıp her şeyin açığa çıkarılmasını istiyoruz. İhmali olanların cezasını çekmesini talep ediyoruz. Bu işin üstüne gidilmesini istiyoruz" dedi.

        Adnan Bolat ise "Üç arkadaşımız iş kazası geçirdi. 3 arkadaşımız çok temiz ve saftı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar ekmek parası için, çocukların rızkları için şehit oldular" ifadelerini kullandı.

        CENAZELER TOPRAĞA VERİLECEK

        Hayatını kaybeden işçilerin cenazelerinin İlkadım, Kavak ve Çarşamba ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Samsun
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