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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı | Son dakika haberleri

        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşen ve ailenin korumalığını yapan 37 yaşındaki Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Polat'ın, vurulduktan sonra ayağa kalkıp kaçması yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı

        İzmir'de olay, dün saat 13.45 sıralarında Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil için konakladıkları otelin önünde silah sesleri yükseldi.

        ENGİN POLAT'IN KUZENİYDİ

        DHA'daki habere göre Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını da üstlenen Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği esnada silahlı saldırıya uğradı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Polat, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Saldırının ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI"

        "Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Olayın gerçekleştiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, siyah renkli bir aracın hemen yanında hazırlık yapan Can Polat'ın, açılan ateş sonucu aracın açık kapısının hemen yanına, yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı. Vurulma anının hemen ardından çevrede büyük bir panik yaşandığı da görüntülerde yer aldı.

        Gözaltına alınan silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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