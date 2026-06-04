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        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Galatasaray, yeni sezonun en büyük transfer hedeflerinden biri olarak Rafael Leao'yu belirledi. Milan'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon Euro'luk maaş teklifini gözden çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Son yıllarda gerek transfer piyasasında gerekse Süper Lig'de zirveyi kimseye bırakmayan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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        Kadrosunda zaten Victor Osimhen gibi dünya çapında dev isimleri barındıran sarı-kırmızılılar, şimdi de Milan'dan ayrılacağını resmen duyuran Portekizli süper sol kanat Rafael Leao’ya kancayı taktı.

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        İtalyan basınının yüksek sesle paylaştığı haberlere göre Galatasaray Yönetimi, 26 yaşındaki dünya yıldızını ikna edebilmek adına yıllık tam 10 milyon Euro’luk bütçeyi gözden çıkarmış durumda.

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        Yine İtalyan basınının aktardığı detaylara göre sarı-kırmızılı kurmaylar Leao'nun menajeriyle dirsek temasına çoktan başladı.

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        Milan cephesinde şu an için resmi bir sportif direktör bulunmadığı için İtalyan kulübüyle resmi görüşmeler henüz masaya taşınmadı.

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        Ancak Çizme ekibinin de bu ayrılığa onay vermesiyle birlikte, Leao’nun istediği kulüple görüşmesine yeşil ışık yakıldı.

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        Milan'daki sportif yapılanma netleşir netleşmez Galatasaray, İtalyan devinin kapısını resmi teklifle çalacak.

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        Milan'da bonuslar dahil yıllık 5.5 milyon Euro kazanan Portekizli yıldızı ikna etmek için Aslan’ın İtalya'daki maaşının neredeyse iki katını masaya koyduğu iddia edildi.

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