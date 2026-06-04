Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
Galatasaray, yeni sezonun en büyük transfer hedeflerinden biri olarak Rafael Leao'yu belirledi. Milan'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon Euro'luk maaş teklifini gözden çıkardı.
Son yıllarda gerek transfer piyasasında gerekse Süper Lig'de zirveyi kimseye bırakmayan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Kadrosunda zaten Victor Osimhen gibi dünya çapında dev isimleri barındıran sarı-kırmızılılar, şimdi de Milan'dan ayrılacağını resmen duyuran Portekizli süper sol kanat Rafael Leao’ya kancayı taktı.
İtalyan basınının yüksek sesle paylaştığı haberlere göre Galatasaray Yönetimi, 26 yaşındaki dünya yıldızını ikna edebilmek adına yıllık tam 10 milyon Euro’luk bütçeyi gözden çıkarmış durumda.
Yine İtalyan basınının aktardığı detaylara göre sarı-kırmızılı kurmaylar Leao'nun menajeriyle dirsek temasına çoktan başladı.
Milan cephesinde şu an için resmi bir sportif direktör bulunmadığı için İtalyan kulübüyle resmi görüşmeler henüz masaya taşınmadı.
Ancak Çizme ekibinin de bu ayrılığa onay vermesiyle birlikte, Leao’nun istediği kulüple görüşmesine yeşil ışık yakıldı.
Milan'daki sportif yapılanma netleşir netleşmez Galatasaray, İtalyan devinin kapısını resmi teklifle çalacak.
Milan'da bonuslar dahil yıllık 5.5 milyon Euro kazanan Portekizli yıldızı ikna etmek için Aslan’ın İtalya'daki maaşının neredeyse iki katını masaya koyduğu iddia edildi.