Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yılın başlarında psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.

DOKTOR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ferit Karaduman, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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"AMACIM İNSANLARI İYİLEŞTİRMEKTİ"

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ferit Karaduman, daha önceki duruşmalardaki savunmasında amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. Karaduman, ifadesinde, “Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçeteyi yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım. Bazen WhatsApp üzerinden de insanlarla iletişim kurarak tedavi etmek amaçlı konuştuğum oluyordu” dedi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklu Ferit Karaduman, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.