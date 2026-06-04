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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: "Hap" yazan doktora 15 yıl hapis verildi | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu hap yazan doktora büyük ceza!

        Konya'da, özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç reçete eden tutuklu psikiyatri uzmanı Doktor Ferit Karaduman, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 08:35 Güncelleme:
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        Uyuşturucu hap yazan doktora büyük ceza!

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yılın başlarında psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.

        DOKTOR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ferit Karaduman, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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        "AMACIM İNSANLARI İYİLEŞTİRMEKTİ"

        Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ferit Karaduman, daha önceki duruşmalardaki savunmasında amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. Karaduman, ifadesinde, “Ben bu insanları iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta bazıları abartıp bana saldırıyordu. Reçeteyi yazdığım insanlar, güvendiğim insanlardı. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. Amacım insanları iyileştirmekti, uyuşturucudan kurtarmak için yaptım. Bazen WhatsApp üzerinden de insanlarla iletişim kurarak tedavi etmek amaçlı konuştuğum oluyordu” dedi.

        HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Tutuklu Ferit Karaduman, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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